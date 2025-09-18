Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα: Πήρε φόρα ο Ράσφορντ κι άνοιξε λογαριασμό με τους Μπλαουγκράνα με δυο γκολάρες (vid)
Άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα ο Μάρκους Ράσφορντ και παράλληλα το σκορ για την ομάδα του Χάνσι Φλικ στην έδρα της Νιούκαστλ.
Στο 58΄κι έπειτα από σέντρα του Κουντέ στην περιοχή ο Άγγλος πήρε την κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι για το 0-1, αλλά δεν έμεινε εκεί...Στο 67΄συγκεκριμένα ο Ράσφορντ βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με απίθανη ρουκέτα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Πόουπ, γράφοντας το 0-2 με εντυπωσιακό τρόπο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.