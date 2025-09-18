Ο Μάρκους Ράσφορντ έδωσε τη λύση με κεφαλιά και... ρουκέτα για τη Μπαρτσελόνα στο Νιούκαστλ, πετυχαίνοντας τα πρώτα του γκολ με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα.

Άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα ο Μάρκους Ράσφορντ και παράλληλα το σκορ για την ομάδα του Χάνσι Φλικ στην έδρα της Νιούκαστλ.

Στο 58΄κι έπειτα από σέντρα του Κουντέ στην περιοχή ο Άγγλος πήρε την κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι για το 0-1, αλλά δεν έμεινε εκεί...Στο 67΄συγκεκριμένα ο Ράσφορντ βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με απίθανη ρουκέτα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Πόουπ, γράφοντας το 0-2 με εντυπωσιακό τρόπο.