Χάρη στα γκολ των Χάαλαντ και Ντοκού, η Μάντσεστερ Σίτι πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων κόντρα στη Νάπολι.

Έκρυψαν την μπάλα και την εμφάνισαν στα δίχτυα. Η Μάντσεστερ Σίτι πίεζε ασφυκτικά τη Νάπολι των δέκα παικτών για ώρα και εν τέλει βρήκε τον τρόπο να σκοράρει. Στο 56ο λεπτό, ο Φιλ Φόντεν με φοβερή μπαλιά βρήκε τον Χάαλαντ στην περιοχή και αυτός με ενστικτώδη κεφαλιά εκτέλεσε τον Μιλένκοβιτς-Σάβιτς για να ανοίξει το σκορ και μαζί τον λογαριασμό του στο φετινό Champions League. Λίγα λεπτά μετά, δε, ο Ντοκού έκανε φοβερή ενέργεια και άψογο τελείωμα για να διπλασιάσει τα τέρματα των Citizens.