Ο κόσμος της Πάφου αποθεώνει την ομάδα στα social media, μετά το «Χ» με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης στο πρώτο βράδυ της ομάδας στο Champions League.

Η Πάφος έζησε μια ιστορική στιγμή στο Καραϊσκάκης: Με το 0-0 απέναντι στον Ολυμπιακό πανηγύρισε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση των αστεριών και όπως είναι λογικό ο κόσμος... τρελάθηκε από την απόδοση της ομάδας - ειδικά από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες από την αποβολή του Μπρούνο.

Ακολουθούν μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν στο facebook της ομάδας:

«Εξαιρετική Πάφος PAFOS FC. Στάθηκαν στο ύψος τους και με 10 παίκτες. Σας ευχαριστούμε, ομάδα, και ένας Καρσέδο που έχει ταλέντο ενός άξιου προπονητή! Μιχαήλ, είσαι τεράστιος Μπάτμαν!».

«Όλοι, μα όλοι παίκτες εξαιρετικοί!!! Όλοι λιοντάρια. Νταβίντ Λουίς άρχοντας, εξαιρετικοί αμυντικοί Λούκασεν και Γκολτάρ. Ο Μιχαήλ σωστός κέρβερος για ακόμα μία φορά! Ξεχάσαμε το κυπριακό πρωτάθλημα και παίξαμε συγκεντρωμένοι και σταθεροί, έστω και με 10 παίκτες, τίποτα δεν μας ενόχλησε!! Ευχαριστούμε, Καρσέδο, ευχαριστούμε τούς οπαδούς της Πάφος FC, που συνόδευσαν αυτήν την υπέροχη ομάδα!».

«Είσαι μια δύναμη παφίτικη!!! Οι ξένοι σχολιαστές που τους άκουγα εκθείαζαν αυτή την ομάδα από τη μικρή Πάφο της μικρής Κύπρου με τη μεγάλη ψυχή!!! Keep surprising us!».

«Έπαιξε σαν ομάδα με εμπειρία δεκαετίας στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μπράβο PAFOS FC, μπράβο coach».

«Derrick Luckassen, Goldar και Μιχαήλ για εμένα ήταν οι κορυφαίοι. Ο Jaja νομίζει ότι είναι μόνος του στο γήπεδο, ενώ ο άλλος, ο Bruno, απαράδεκτος και επικίνδυνος! Τέλος καλό, όλα καλά. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα!»

«Είναι σαν τη Eurovision. Μόνο που έδωσαν ο ένας στον άλλον μόνο 1 βαθμό».

«Ο Ισπανός σχολιαστής της τηλεόρασης είπε ότι η άμυνα της Πάφου δεν πιέζει, δαγκώνει».

«Μπράβο στην Πάφο από έναν φίλαθλο του Ολυμπιακού. Πολύ μαχητική!! Καλή συνέχεια στη διοργάνωση, αδέλφια!».

«Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας. Ήρωες οι παίκτες μας. Στρατηγός ο Καρσέδο. Γράψαμε ιστορία. Μαζί με την ομάδα έγραψαν ιστορία και οι 400 ηρωικοί οπαδοί μας, που δεν δειλιάσαν μπροστά στις απειλές και τους εκβιασμούς από μερίδα οπαδών του Ολυμπιακού τις τελευταίες 2 εβδομάδες».