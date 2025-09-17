Ακόμα ένα υπέροχο γκολ για την Παρί Σεν Ζερμέν, όταν ο Νούνο Μέντες στο 51΄πρώτα απέφυγε τον αντίπαλό του και στη συνέχεια εκτέλεσε από δύσκολη γωνία για το 3-0 κόντρα στην Αταλάντα.

Ο Νούνο Μέντες πήρε τη σκυτάλη από τον Κβαρατσχέλια και με τη σειρά του «ζωγράφισε» στο γήπεδο για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ για την Παρί Σεν Ζερμέν. Στο 51΄συγκεκριμένα ο Πορτογάλος με όμορφη προσποίηση απέφυγε αρχικά τον αντίπαλό του κι από διαγώνια θέση κατάφερε να βρει τα δίχτυα της Αταλάντα για το 3-0 των Παριζιάνων.