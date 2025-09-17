Η βραδιά δεν ήταν καλή από πλευράς αποτελέσματος για τον Ολυμπιακό που βρήκε απέναντί του μία σκληρή αμυντικά και τακτικά Πάφο σε έναν αγώνα που υπήρχε το πρέπει του αποτελέσματος. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ξεκινώντας στη φάση της League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός ένα από τα ματς που θα σημάδευε προφανώς θα ήταν αυτό με την Πάφο. Όταν δε η κυπριακή ομάδα είχε κόκκινη από το 26' τα πράγματα έδειχναν υπέρ των Πειραιωτών παρότι το πρώτο τους μέρος δεν ήταν καλό, ουσιαστικό ή αποδοτικό ως προς το δημιουργικό και το επιθετικό σκέλος.

Και όμως παρότι οι Ερυθρόλευκοι στην επανάληψη βελτιώθηκαν, έβαλαν παραπάνω παίκτες στη γραμμή κρούσης τους και έκαναν ένα σαφώς πιο καλό β' μέρος γκολ δεν βρήκαν. Ενδεχομένως με τη συγκεκριμένη συνθήκη να ήταν σαν ένα παιχνίδι ελληνικού Πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή, είχε την πίεση, είχε τη μπάλα στα πόδια του αλλά γκολ δεν κατάφερε να βάλει. Και αυτό σίγουρα πιστώνεται στην πολύ καλή αμυντική τακτική της Πάφου και το πόσο διαβασμένη ήταν αλλά έχει να κάνει και με ότι οι Πειραιώτες είχαν έναν επιθετικό σχέδιο που δεν βγήκε σε καμία των περιπτώσεων.

Ο Ολυμπιακός τελείωσε το ματς με 5 επιθετικογενείς και δεν νίκησε αν και είναι ανώτερη ομάδα

Ο Μεντιλίμπαρ από την πλευρά του βλέποντας πως δεν βρήκαν οι παίκτες του γκολ στο πρώτο 45λεπτο επέλεξε λογικά να φορτώσει επιθετικά την ομάδα του, αυτή του Ολυμπιακού. Τελείωσε το ματς έχοντας πέντε επιθετικογενείς παίκτες στον αγωνιστικό χώρο συν τον Μουζακίτη. Είχε τους Τσικίνιο, Πνευμονίδη, Ταρέμι, Ποντένσε και Ελ Καμπί. Οι Πειραιώτες μπορεί σε μία γενικότερη φάση να είναι ανώτεροι ως σύνολο από την Πάφο αλλά η ουσία είναι πως δεν τη λύγισαν.

Πρακτικά ήταν και μία μέρα όπου οι Πειραιώτες δεν πήραν αυτά που περίμεναν από βαασικά ατού τους. Ο Στρεφέτσα μετά το πρώτο 45λεπτο θεωρήθηκε αυτός που έπρεπε να γίνει αλλαγή αλλά δεν μπορεί να αναφέρει κανείς πως οι άλλοι παίκτες της γραμμής κρούσης απέδωσαν καλά. Εάν εξαιρέσει κανείς τον Μουζακίτη και τη διάθεση που έδειξε απειλώντας την αντίπαλη εστία από το κέντρο και μπροστά δύσκολα θα βρούμε διακριθέντα.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού για φέτος δεν ξεκίνησε καλά. Δεν πήρε αυτό που ήθελε αλλά από την άλλη θα έχει τον χρόνο να δει όλα όσα δεν πήγαν καλά, να διαπιστώσει ακόμα πιο έντονα τις δυσκολίες αυτής της διοργάνωσης και να βρει στη συνέχεια τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για την Πάφο σίγουρα ήταν ένα καλό και επιτυχημένο αποτέλεσμα αλλά για τον Ολυμπιακό όχι.

Ο κόσμος ήταν απλά φοβερός

Credit και μάλιστα μεγάλο πηγαίνει στον κόσμο. Το μεγαλύτερο για την ακρίβεια. Φοβερή παρουσία στις εξέδρες, τρομερή ατμόσφαιρα γενικά, σούπερ κορεό και στήριξη έως το τέλος και ενώ ζήτησε αποτέλεσμα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Οι φίλοι των Πειραιωτών αξίζουν ξανά πολλά μπράβο και ενώ έκαναν ένα ακόμα sold out σε συνέχεια από την περσινή χρονιά.