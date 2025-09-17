Ο Αντώνης Καρπετόπουλος σχολιάζει στο Gazzetta την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League, στέκεται στις χαμένες ευκαιρίες της επανάληψης, αλλά επισημαίνει ότι σε τέτοιες νύχτες απαιτούνται υπερβάσεις!

Αναλυτικά το σχόλιο του Αντώνη Καρπετόπουλου αμέσως μετά την λήξη της ανάμετρησης του Ολυμπιακού με την Πάφο στο Φάληρο έχει ως εξής:

«Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε τον άνθρωπο που θα μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα παρά την επιθετική του βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ελ Καμπί πήρε ελάχιστα την μπάλα, ο Ταρέμι που μπήκε νωρίς για να τον βοηθήσει ήταν δραστήριος αλλά δεν βρήκε καθαρές φάσεις.

Ο Ποντένσε κουράστηκε γρήγορα, ο Τσικίνιο που χρησιμοποιήθηκε ως δεξί εξτρέμ όταν βγήκε ο Στρέφετσα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου έπαιζε μακριά από την περιοχή. Τις καλύτερες ευκαιρίες του Ολυμπιακού τις είχε ο Ρέτσος κι αυτό νομίζω τα λέει όλα.

Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά του όπως κάνεις στο πρωτάθλημα από την αρχή: ένα κακό πρώτο ημίχρονο, ένα καλύτερο δεύτερο. Αλλά το Τσάμπιονς Λιγκ χρειάζεται υπερβάσεις. Αυτές σήμερα τις έκανε η Πάφος. Επαίξε οργανωμένα στην άμυνα και πήρε την ισοπαλία χωρίς μεγάλα καρδιοχτύπια».