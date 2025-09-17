Ο τεχνικός της Πάφου Χουάν Κάρλος Καρσέδο αναφέρθηκε στο πως μπλόκαρε τον Ολυμπιακό.

Η Πάφος έγραψε ιστορία με τον πρώτο της βαθμό στη League Phase του Champions League.

Η κυπριακή ομάδα άντεξε στην πίεση που άσκησε ο Ολυμπιακός και ο Ισπανός τεχνικός Χουάν Κάρλος Καρσέδο, είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος. Ο Καρσέδο μετά το ματς δήλωσε στην Cosmote TV:

«Η μία αλλαγή (Νταβίντ Λουίζ) ήταν αναγκαστική και η δεύτερη αλλαγή (Ντιματά έγινε επειδή παίζαμε με παίκτη λιγότερο. Παίζαμε παραπάνω από 60 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Μπήκαμε στα αποδυτήρια, είπαμε να μείνουμε συμπαγείς και να φεύγουμε στην αντεπίθεση. Ήταν περίπλοκο και δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι που φύγαμε με το βαθμό».

Στη συνέντευξη Τύπου ο Καρσέδο πρόσθεσε:

«Σημαντικός βαθμός για την ιστορία της Πάφου. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς που ήρθαν εδώ. Θέλουμε να μείνουμε δυνατοί, είναι Champions League. Έχουμε δύσκολους αντιπάλους, στη συνέχεια την Μπάγερν. Δουλεύουν σκληρά οι παίκτες, ήταν καταπληκτικό που παίξαμε εδώ στην Αθήνα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Είμαι περήφανος που είμαι μέρος της ιστορίας της Πάφου».

Για τον Νταβίντ Λουίζ: «Ο Νταβίντ Λουίζ ένιωσε ένα ελαφρύ σφίξιμο. Έχουμε μεγάλο ρόστερ θα κάνω rotation, όλους τους χρειαζόμαστε».

Για το πως προσέγγισε τον αγώνα: «Είχε ποιότητα ο Ολυμπιακός, ξέρω πως παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Μετά την αποβολή του Μπρούνο κλείσαμε τους χώρους και είμαστε τυχεροί που πήραμε τον ένα βαθμό».