Οι κυπριακές ομάδες ζορίζουν τον Ολυμπιακό. Μετά τη νίκη του ΑΠΟΕΛ και την ισοπαλία του Απόλλωνα Λεμεσού, αήττητη έφυγε και η Πάφος.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να μπει με το δεξί στο Champions League.

Η αξιόμαχη Πάφος μπλόκαρε τους Πειραιώτες αν κι έπαιζε από το 26' με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Μπρούνο. Η νταμπλούχος Κύπρου, λοιπόν, έγραψε ιστορία με τον πρώτο της βαθμό στη League Phase κι έγινε η τρίτη ομάδα από το μαρτυρικό νησί που έφυγε αήττητη από τον Πειραιά τα τελευταία χρόνια.

Ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2022/23 υποδέχθηκε τον Απόλλωνα Λεμεσού για τα playoffs του Europa League στις 25/8/22 στη ρεβάνς του 1-1 της Κύπρου. Το ματς έληξε 1-1 στο Φάληρο, πήγε στην παράταση και κατόπιν στα πέναλτι και στη ρώσικη ρουλέτα κατάφεραν οι ερυθρόλευκοι να πάρουν την πρόκριση.

Με τον ΑΠΟΕΛ τη σεζόν 2016-17 για το Europa League, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 1-0 στις 29/9/16. Αυτή ήταν και η πρώτη του ήττα από κυπριακό σύλλογο εντός έδρας.

Ο Ολυμπιακός αντίθετα επικράτησε της Ομόνοιας. Στις 23/9/20 ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 για τα προκριματικά του Champions League την Ομόνοια. Με την Ανόρθωση να θυμίσουμε ότι επικράτησε 1-0 στις 27/8/08 εντός έδρας για τα προκριματικά του Champions League, αλλά στη ρεβάνς ηττήθηκε 3-0 κι αποκλείστηκε.

Οι ερυθρόλευκοι, λοιπόν, τα βρίσκουν ζόρικα με τις κυπριακές ομάδες και από το 2016, σε τέσσερα ματς στο Φάληρο έχουν νικήσει στο ένα, ενώ με τον Απόλλωνα χρειάστηκε η ψυχραιμία και ο Βάτσλικ στα πέναλτι για την πρόκριση.



