Ολυμπιακός - Πάφος: Τρεις ισοπαλίες στον Πειραιά στα τέσσερα τελευταία ματς με κυπριακές ομάδες
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να μπει με το δεξί στο Champions League.
Η αξιόμαχη Πάφος μπλόκαρε τους Πειραιώτες αν κι έπαιζε από το 26' με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Μπρούνο. Η νταμπλούχος Κύπρου, λοιπόν, έγραψε ιστορία με τον πρώτο της βαθμό στη League Phase κι έγινε η τρίτη ομάδα από το μαρτυρικό νησί που έφυγε αήττητη από τον Πειραιά τα τελευταία χρόνια.
Ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2022/23 υποδέχθηκε τον Απόλλωνα Λεμεσού για τα playoffs του Europa League στις 25/8/22 στη ρεβάνς του 1-1 της Κύπρου. Το ματς έληξε 1-1 στο Φάληρο, πήγε στην παράταση και κατόπιν στα πέναλτι και στη ρώσικη ρουλέτα κατάφεραν οι ερυθρόλευκοι να πάρουν την πρόκριση.
Με τον ΑΠΟΕΛ τη σεζόν 2016-17 για το Europa League, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 1-0 στις 29/9/16. Αυτή ήταν και η πρώτη του ήττα από κυπριακό σύλλογο εντός έδρας.
Ο Ολυμπιακός αντίθετα επικράτησε της Ομόνοιας. Στις 23/9/20 ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 για τα προκριματικά του Champions League την Ομόνοια. Με την Ανόρθωση να θυμίσουμε ότι επικράτησε 1-0 στις 27/8/08 εντός έδρας για τα προκριματικά του Champions League, αλλά στη ρεβάνς ηττήθηκε 3-0 κι αποκλείστηκε.
Οι ερυθρόλευκοι, λοιπόν, τα βρίσκουν ζόρικα με τις κυπριακές ομάδες και από το 2016, σε τέσσερα ματς στο Φάληρο έχουν νικήσει στο ένα, ενώ με τον Απόλλωνα χρειάστηκε η ψυχραιμία και ο Βάτσλικ στα πέναλτι για την πρόκριση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.