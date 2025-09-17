Χάρη στο αυτογκόλ του Τσάλομπα και το εύστοχο πέναλτι του Χάρι Κέιν, η Μπάγερν Μονάχου προηγήθηκε κόντρα στην Τσέλσι, αλλά οι Λονδρέζοι μείωσαν άμεσα.

Από νωρίς πήρε προβάδισμα στο Μόναχο η Μπάγερν στο παιχνίδι του Champions League απέναντι στην Τσέλσι, που πάντως έβγαλε αντίδραση γρήγορα.

Στο 20ο λεπτό, ο Ολίσε με φανταστική σέντρα... ανάγκασε τον Τσάλομπα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και στο 26' ο Κέιν μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε από τον Καϊσέδο. Βέβαια, οι Μπλε αρνήθηκαν να παραδοθούν τόσο απλά και άμεσα μπήκαν ξανά στο παιχνίδι. Στο 29' Γκουστό και Πάλμερ συνδυάστηκαν άψογα και ο Άγγλος με φανταστικό πλασέ μείωσε σε 2-1.