Ονειρικό ξεκίνημα για τη Λίβερπουλ στο «Ανφιλντ», όταν Ρόμπερτσον και Σαλάχ σκόραραν στα πρώτα έξι λεπτά του αγώνα για το 2-0 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Δεν άργησε να δείξει τις διαθέσεις της η Λίβερπουλ στην πρεμιέρα του Champions League. Μόλις στο 6΄του αγώνα άλλωστε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο φωτεινός πίνακας έδειχνε σκορ με 2-0 υπέρ των Reds. Η αρχή έγινε στο 4΄όταν ο Σαλάχ εκτέλεσε απευθείας το φάουλ από κοντινή απόσταση, με τη μπάλα να κοντράρει πάνω στον Ρόμπερτσον και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0. Δυο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι χτύπησαν ξανά όταν ο Χράφενμπερχ μοίρασε τη μπάλα στον Σαλάχ που πλάσαρε τον Όμπλακ στο τετ-α-τετ και χάρισε από νωρίς σκορ ασφαλείας στους Άγγλους.