Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης: Φορτσάτοι οι Reds, προηγήθηκαν με 2-0 στο 6΄! (vid)
Δεν άργησε να δείξει τις διαθέσεις της η Λίβερπουλ στην πρεμιέρα του Champions League. Μόλις στο 6΄του αγώνα άλλωστε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο φωτεινός πίνακας έδειχνε σκορ με 2-0 υπέρ των Reds. Η αρχή έγινε στο 4΄όταν ο Σαλάχ εκτέλεσε απευθείας το φάουλ από κοντινή απόσταση, με τη μπάλα να κοντράρει πάνω στον Ρόμπερτσον και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0. Δυο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι χτύπησαν ξανά όταν ο Χράφενμπερχ μοίρασε τη μπάλα στον Σαλάχ που πλάσαρε τον Όμπλακ στο τετ-α-τετ και χάρισε από νωρίς σκορ ασφαλείας στους Άγγλους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.