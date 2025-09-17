Αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο 77΄από τη Σλάβια Πράγας του βασικού Χρήστου Ζαφείρη, η πρωτάρα Μπόντο έβγαλε αντίδραση για να πάρει έναν ιστορικό βαθμό στην Τσεχία (2-2).

Η Σταχτοπούτα του Champions League έκανε και πάλι το... θαύμα της! Οι Νορβηγοί άλλωστε έχουν μάθει τα τελευταία χρόνια πως όλα είναι πιθανά, εφόσον πιστεύεις στο όνειρο κάτω από κάθε συνθήκη. Ακόμα κι όταν στην πρώτη σου συμμετοχή σε τελική φάση στο Champions League βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Σλάβια Πράγας του βασικού Χρήστου Ζαφείρη. Με προσήλωση κι επιμονή ωστόσο η Μπόντο κατάφερε να φέρει τα πάνω-κάτω και να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 90΄για να πανηγυρίσει τον πρώτο βαθμό της ιστορίας της στο Champions League.

Ο αγώνας πάντως ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους Τσέχους που προηγήθηκαν στο 23΄, όταν ο Προβόντ έκανε την παράλληλη μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Εμποτζί σκόραρε σε κενό τέρμα για το 1-0. Στο 54΄ο Χογκ δεν κατάφερε να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι για τη Μπόντο κι έδωσε την ευκαιρία στη Σλάβια να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 74', και πάλι με σκόρερ τον Εμπότζι. Στο 2-0 ωστόσο η Σλάβια.... χαλάρωσε, έριξε τις άμυνες και στο τέλος το πλήρωσε.

Αρχικά στο 78΄ο Μπισά σκόραρε σε κενό τέρμα σε φάση διαρκείας για να μειώσει σε 2-1, με τον Φετ να ολοκληρώνει την επιστροφή στο 90΄ασύλληπτο βολέ για το τελικό 2-2 απέναντι στην ομάδα του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα.