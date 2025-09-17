Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε sold out και για τον αγώνα με την Πάφο
Και επίσημο το sold out στο Ολυμπιακός - Πάφος, όπως ανακοινώθηκε από την πειραϊκή ΠΑΕ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Sold out Νο13 λοιπόν και τυπικά για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι γνωστοποίησαν ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκη που ήταν απέναντι στην Πάφο και οι φίλοι του συλλόγου έφτιαξαν φοβερή ατμόσφαιρα και με κορεό.
