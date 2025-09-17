Ολυμπιακός Νο 121: η παράδοση, η επιστροφή, οι στόχοι, οι επιδιώξεις, το ταμείο

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει όλα τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό, λίγο πριν από την πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League: ο μέχρι σήμερα απολογισμός του σε group/league stage στις διοργανώσεις της UEFA, τα όρια της πρόκρισης, η μάχη στο UEFA ranking και τα προσδοκόμενα κέρδη σε αγωνιστικά και οικονομικά μπόνους.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει μεν σε λίγη ώρα από τώρα, μετά από πέντε χρόνια στην ποδοσφαιρική ελίτ του Champions League, αλλά ως προς τη συμμετοχή του σε group ή league stage των διοργανώσεων της UEFA αποτελεί με διαφορά τον πιο συνεπή εκπρόσωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου!

Από τον Αύγουστο του 1997 όταν απέκλεισε στον τρίτο -τότε- προκριματικό τη Μοζίρ από τη Λευκορωσία για την πρώτη συμμετοχή στην ιστορία του σε φάση ομίλων Champions League αλλά και συνολικά σε όλες τις διασυλλογικές διοργανώσεις, ο Ολυμπιακός μετράει αισίως 27 συμμετοχές (20 στο Champions League και 7 σε Κύπελλο ΟΥΕΦΑ/Europa League) έχοντας απουσιάσει μόλις μία φορά από group/league stage το καλοκαίρι του 2010!

Ο πρωταθλητής Ελλάδας ετοιμάζεται για τον πρώτο αγώνα της ιστορίας του στη νεοσύστατη League Phase, αλλά ταυτόχρονα κόντρα στην Πάφο θα δώσει τον 121ο αγώνα της ιστορίας του σε group/league stage του Champions League και συνολικά τον 163ο αγώνα σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφού έχει δώσει και 42 αγώνες για το Europa League, ενώ δεν έχει αγωνιστεί σε group/league stage στο Conference League, στη διοργάνωση δηλαδή που κατέκτησε το 2024 συνεχίζοντας βεβαίως στα νοκ άουτ με την τρίτη θέση στον όμιλο του Europa League.

Σε 120 αγώνες σε φάση ομίλων του Champions League ο απολογισμός του Ολυμπιακού είναι 39 νίκες, 20 ισοπαλίες και 61 ήττες με γκολ 142-206, ενώ στους 42 αγώνες σε όμιλο του Europa League το ρεκόρ του είναι 16-9-17 με γκολ 57-50.

Το σημαντικό όμως για τον Ολυμπιακό ως προς την παράδοσή του σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι ότι από τη σεζόν 2007-8 μέχρι και πέρυσι και συνολικά στις 16 τελευταίες του συμμετοχές είτε στο Champions League ή στο Europa μόνο σε δύο ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του συμμετοχή με τους αγώνες στον όμιλο. Στις υπόλοιπες 14 (εννιά για το Champions League και πέντε για το Europa) κατάφερε να συνεχίσει στις νοκ άουτ φάσεις!

Σε αυτές τις 27 συμμετοχές του σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης ο Ολυμπιακός μετράει μόλις μία πρώτη θέση (στη δεύτερη συμμετοχή του σε φάση ομίλων στο Champions League την περίοδο 1998-99), έξι δεύτερες θέσεις, δώδεκα τρίτες θέσεις, επτά φορές τερμάτισε τελευταίος/τέταρτος, ενώ στην πρώτη περσινή του συμμετοχή σε League Stage του Europa κατάφερε να τερματίσει στο top-8 κατακτώντας την 7η θέση.

Υπόθεση πρόκριση

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει από την πρώτη χρονιά διεξαγωγής της League Phase τα βαθμολογικά όρια για την τελική κατάταξη στη βαθμολογία των 36 ομάδων που μετέχουν. Για το top-8 και την απευθείας πρόκριση στους 16 οι 15 βαθμοί που κατέκτησε πέρυσι στο Europa League δεν δείχνουν αρκετοί! Στους 16 ήταν το περσινό όριο με την Αστον Βίλα να φτάνει σε αυτή τη συγκομιδή με +7 διαφορά τερμάτων.

Το top-16 που θα επιτρέψει στον Ολυμπιακό να έχει τη ρεβάνς στην έδρα του στον ενδιάμεσο γύρο των πλέι οφ για την πρόκριση στους 16 κρίθηκε στους 13 βαθμούς, ενώ η τελευταία ομάδα που κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο καθοριστικό όριο της 24ης θέσης (η τελευταία που δίνει πρόκριση στα πλέι οφ) ήταν η Μπριζ με 11 πόντους και -4 διαφορά τερμάτων έναντι του -7 της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στους ίδιους βαθμούς.

Αυτοί οι έντεκα πόντοι αποτελούν και τον πρώτο στόχο του Ολυμπιακού στους οχτώ αγώνες του στη League Phase του Champions League. Kαι φυσικά… καλοδεχούμενο ό, τι περισσότερο!

Η μάχη με την Μπόντο Γκλιμτ

Από πλευράς βαθμολογικού συντελεστή και UEFA ranking ο Ολυμπιακός ξεκινάει απόψε τις υποχρεώσεις του από την 38η θέση στη βαθμολογία των συλλόγων, από τις υψηλότερες θέσεις στην ευρωπαϊκή του ιστορία. Με δεδομένο ότι στο τέλος της χρονιάς θα βγάλει τη σεζόν 2021-22 με 8,000 πόντους και αυτή τη στιγμή από το μπόνους της League Phase έχει ήδη εξασφαλίσει 6,000 πόντους, πριν από τη σέντρα του αγώνα με την Πάφο, ο πρωταθλητής Ελλάδας έχει όλα τα περιθώρια να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη θέση του στα υψηλά πατώματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σε σχέση με όλες τις ομάδες από τις χώρες που την επόμενη σεζόν, όπως και η Ελλάδα, δεν έχουν απευθείας τον πρωταθλητή τους στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός υστερεί σε συντελεστή μόνο από την Ρέιντζερς στη Σκοτία και την Mπόντο Γκλιμτ στη Νορβηγία.

Από τη Ρέιντζερς απέχει περίπου 7,000 βαθμούς (59,250 έναντι 52,500) και από την Μπόντο Γκλιμτ μόλις 500 πόντους, δηλαδή μία ισοπαλία. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να τους ξεπεράσει σε συντελεστή θα γνωρίζει πολύ απλά ότι αν κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας, τότε κατά… 99% θα βρεθεί και πάλι απευθείας στη League Phase. Αυτό που θα χρειάζεται μόνο θα είναι ο κάτοχος του Champions League 2026 να έχει θέση στη League Phase και από το πρωτάθλημα της χώρας του.

Κάτω από τον Ολυμπιακό σε αυτή τη λίστα υπάρχει η Κοπεγχάγη (48,375), η Σάλτσμπουργκ (44,000), η Ντινάμο Ζάγκρεμπ (42,000), η Σαχτάρ (40,500) και ο ΠΑΟΚ ) 40,250) και δύσκολα μπορούν να ξεπεράσουν σε συντελεστή τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Αυτό είναι και το δεύτερο μεγαλύτερο κίνητρο της εφετινής ευρωπαϊκής συμμετοχής του πρωταθλητή Ελλάδας…

Ο Ολυμπιακός πέραν των 2,000 βαθμών για κάθε νίκη και 1,000 βαθμών για κάθε ισοπαλία στη League Phase γνωρίζει ότι ως προς τον συντελεστή του πέραν των 6,000 πόντων που έχει ήδη εξασφαλίσει ακόμα κι αν τερματίσει από 25ος έως 36ος, για κάθε θέση πρόκρισης θα παίρνει έξτρα 250 πόντους! Εξτρα 250 ως 24ος, 500 ως 23ος, 750 ως 22ος, έξτρα 1,000 ως 21ος κοκ…

Αν προκριθεί στη φάση των νοκ άουτ θα πάρει έξτρα 1,500 πόντους στον συντελεστή του και από εκεί και πέρα 1,500 πόντους για κάθε πρόκριση μέχρι τον… τελικό. Σημειώνεται ότι στην ενδιάμεση φάση των πλέι οφ (αν δηλαδή τερματίσει 9-24) δεν υπάρχει μπόνους, ενώ και οι βαθμοί των δυο αγώνων μετρούν μόνο υπέρ της χώρας και όχι υπέρ της ομάδας, όπως στα καλοκαιρινά προκριματικά!

Το τελικό ταμείο

Ως προς το… ταμείο της διοργάνωσης ο Ολυμπιακός ξεκινάει απόψε την προσπάθειά του γνωρίζοντας ότι στη χειρότερη περίπτωση έχει εξασφαλισμένα κοντά στα 29 εκατ. ευρώ! Με οχτώ ήττες και 36ος στη βαθμολογία…

Από αυτά τα 18,62 εκατ. ευρώ είναι το μπόνους συμμετοχής στη League Phase, που εισπράττουν και οι 36 ομάδες, τα 5,6 εκατ. ευρώ προέρχονται από το πρώτο κομμάτι του value pillar (συνδυασμός τηλεοπτικού συμβολαίου κάθε χώρας και 5ετούς ranking των 36 ομάδων), τα 4,6 εκατ. ευρώ από το δεύτερο κομμάτι του value pillar (το 10ετές ranking των 36 ομάδων) και 275.000 ευρώ που είναι το μίνιμουμ μπόνους θέσης, που θα εισπράξει ως… 36ος της βαθμολογίας.

Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός υπολογίζει 2,1 εκατ. ευρώ για κάθε του νίκη στη League Phase και 700.000 για κάθε ισοπαλία. Υπολογίζει ακόμα και συν 275.000 για κάθε θέση στην οποία θα τερματίσει πάνω από την 36η…