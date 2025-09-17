Η αμερικάνικη πλατφόρμα Prime Video μετέδωσε τον αγώνα Τότεναμ- Βιγιαρεάλ λες και έβλεπες FIFA στο PlayStasion.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα streaming, Prime Video λάνσαρε μία καινούργια λειτουργία τη «Prime Vision» κατά τη διάρκεια του χθεσινοβραδινού αγώνα (16/09) της Τότεναμ εναντίον της Βιγιαρεάλ για το Champions League.

Η «Prime Vision» που θύμιζε το βιντεοπαιχνίδι EA FC, πρώην FIFA, έδινε στους οπαδούς στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτά τα περιελάμβαναν έναν χάρτη του γηπέδου στο κάτω μέρος της οθόνης που έδειχνε τις θέσεις των 22 ποδοσφαιριστών, λειτουργίες που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και βοηθούσαν τους θεατές να αναγνωρίσουν ποιος παίκτης είχε την μπάλα και τις πιο πιθανές επιλογές πάσας του, καθώς και πινακάκια που έδειχναν την ταχύτητα των σπριντ, μετρούσαν τις μεγάλες πάσες και έδειχναν την ταχύτητα των σουτ.

Are you ready to be in the game? 😎



Amazon $AMZN will debut “Prime Vision” augmented reality football coverage in the UK on Tuesday during UEFA Champions League matches like Tottenham vs Villarreal, adding real-time graphics such as ball speed, goal probability, a momentum bar,… pic.twitter.com/yGcFRMIpnX

— Trading Brief (@TradingBrief) September 15, 2025

Η νέα αυτή τεχνολογία, η οποία βασίστηκε σε μια παρόμοια έκδοση που ανέπτυξε η Prime για την κάλυψη του NFL με τίτλο «Thursday Night Football» χρησιμοποιεί 22 διαφορετικές κάμερες για να λαμβάνει δεδομένα για τους οπαδούς.

Ο Άντριου Χόρνετ, υπεύθυνος ζωντανής ροής της Prime, εξήγησε: «Θέλαμε να προσφέρουμε στους θεατές κάτι που να καινοτομεί έχοντας παράλληλα και έναν σκοπό, και όχι να φαίνεται απλώς όμορφο».

«Αυτή είναι μια εναλλακτική λύση που δεν διαταράσσει την κύρια εμπειρία θέασης, αλλά προσφέρει μια νέα προοπτική. Είναι κάτι μοναδικό για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και έχει σχεδιαστεί για τους οπαδούς που ενδιαφέρονται πραγματικά για τακτικές χωρίς να είναι υπερβολικά σπασίκλες».

Ο Χόρνετ πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι για όλους, αλλά θέλουμε να προσφέρουμε κάτι που πραγματικά θα βελτιώσει αυτό που μπορούν να δουν οι θαυμαστές».