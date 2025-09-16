Επανάσταση στις τηλεοπτικές μεταδόσεις: Το Prime Video θα δείχνει το Champions League λες και παίζεις FIFA

Το Prime Video ετοιμάζεται να πάει σε άλλη... διάσταση τις μεταδόσεις των αγώνων του Champions League και πιο συγκεκριμένα κοντά σε κείνη του FIFA.

Το Prime Video ετοιμάζει αλλαγές που θα φέρουν επαντάσταση στην μετάδοση των αγώνων και θέλει να ξεκίνησει από κείνους του φετινού Champions League, όπως ανέφερε η «Sun». Το κανάλι της Amazon έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει έναν αγώνα κάθε Τρίτη βράδυ και θα ξεκινήσει απόψε με το Τότεναμ - Βιγιαρεάλ.

Θα υπάρχει η κλασσική τηλεοπτική μετάδοση, που θα συνοδεύεται από το σχόλιο των Κάρικ και Μπερμπάτοφ, όμως ταυτόχρονα θα κάνουν... ντεμπούτο και τα νέα χαρακτηριστικά που θα προσθέσει σ' αυτή η δημοφιλής πλατφόρμα.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, όσοι παρακολουθήσουν το παιχνίδι μέσω του Amazon Prime θα δουν να παρουσιάζονται στις οθόντες τους μια σειρά από στατιστικά δεδομένα, τα οποία θα αντλούνται από βάσεις δεδομένων real time, περίπου όπως συμβαίνει και στο EA FC, πρώην FIFA.

Θα υπάρχει ένα χάρτης του γηπέδου στο κάτω μέρος της οθόνης που θα δείχνει τις θέσεις των 22 ποδοσφαιριστών και ταυτόχρονα μέσω του AI θα επιτρέπεται στους τηλεθεατές να διακρίνουν ποιος παίκτης έχει την μπάλα και ποιες είναι οι πιθανότερες επιλογές πάσας του.

Θα βγαίνουν επίσης γραφιστικά που δείχνουν την ταχύτητα που σπριντάρουν οι παίκτες, την απόσταση που διανύει η μπάλα σε μία μακρινή μεταβίβαση, την ταχύτητα των σουτ και άλλα. Το σύστημα αυτό βασίζεται στο αντίστοιχο που έτρεξε το κανάλι για την κάλυψη των αγώνων του NFL, που έχει.