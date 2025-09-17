Champions League: Τα 23 γκολ της πρώτης... χορταστικής βραδιάς! (vid)
Απολαυστικό, χορταστικό και γεμάτο εκπλήξεις το πρώτο βράδυ της νέας σεζόν στο Champions League! Συνολικά 23 γκολ σημειώθηκαν στις έξι αναμετρήσεις της σημερινής ημέρας (16/9)! Τα οκτώ τέρματα μέσα σε ένα ημίχρονο στο Τορίνο έκλεψαν φυσικά την παράσταση στο 4-4 της Γιουβέντους με την Ντόρτμουντ! Μεγάλες εκπλήξεις έκαναν η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ και η Καραμπάγκ, η πρώτη επικρατώντας 3-1 της Αϊντχόφεν εκτός έδρας και η δεύτερη περνώντας από το «Ντα Λουζ» με φοβερή ανατροπή (2-3)! Άρσεναλ, Τότεναμ και Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησαν το «δεξί» παίρνοντας τους τρεις βαθμούς απέναντι σε Μπιλμπάο, Βιγιαρεάλ και Μαρσέιγ, αντίστοιχα.
Απολαύστε όλα τα γκολ της βραδιάς (16/9):
