Ο Βαγγέλης Παυλίδης επέστρεψε με... κρότο στο Champions League και βρήκε δίχτυα για να γράψει το 2-0 της Μπενφίκα απέναντι στην Καραμπάγκ.

Δεκαέξι λεπτά χρειάστηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης στην επανεκκίνηση του Champions League για να ανοίξει λογαριασμό στη φετινή περίοδο. Στο 16΄συγκεκριμένα κι έπειτα από.. καραμπόλα στα μετόπισθεν της Καραμπάγκ, ο Έλληνας επιθετικός ευνοήθηκε από τις κόντρες κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 2-0 της Μπενφίκα με το πρώτο του φετινό γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.