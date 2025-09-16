Παυλίδης: Σκόραρε για τη Μπενφίκα κι άνοιξε λογαριασμό στο φετινό Champions League (vid)
Ο Βαγγέλης Παυλίδης επέστρεψε με... κρότο στο Champions League και βρήκε δίχτυα για να γράψει το 2-0 της Μπενφίκα απέναντι στην Καραμπάγκ.
Δεκαέξι λεπτά χρειάστηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης στην επανεκκίνηση του Champions League για να ανοίξει λογαριασμό στη φετινή περίοδο. Στο 16΄συγκεκριμένα κι έπειτα από.. καραμπόλα στα μετόπισθεν της Καραμπάγκ, ο Έλληνας επιθετικός ευνοήθηκε από τις κόντρες κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 2-0 της Μπενφίκα με το πρώτο του φετινό γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
