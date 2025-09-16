Ο διεθνής Βραζιλιάνος στόπερ της Πάφου θ' αντιμετωπίσει για έκτη φορά τον Ολυμπιακό και τέταρτη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Νταβίντ Λουίζ θα βρει ξανά στον δρόμο του τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Βραζιλιάνος στόπερ βρίσκεται στη δύση της καριέρας του, όμως, είναι το αστέρι της Πάφου κι από τα μεγαλύτερα ονόματα που αγωνίστηκαν στο μαρτυρικό νησί.

Ο Ολυμπιακός φυσικά και δεν είναι άγνωστος στον πολύπειρο παίκτη. Κι έχει γευτεί πικρές στιγμές με αντίπαλους τους Πειραιώτες. Ο βετεράνος Νταβίντ Λουίζ επέλεξε τους νταμπλούχους της Κύπρου το καλοκαίρι, υπέγραψε έως το 2027 και προκάλεσε αίσθηση με την απόφασή του. Ο 38χρονος πλέον (22/4/87) κεντρικός αμυντικός, με ύψος 1,89, έχει τεράστια καριέρα κι επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έπειτα από 8 χρόνια και συγκεκριμένα από τις 22/11/17, όταν έπαιξε βασικός σε ματς της Τσέλσι με την Καραμπάγκ. Ορισμένοι αριθμοί είναι ενδεικτικοί.

Στο Champions League αγωνιζόμενος με Τσέλσι, Παρί Σ.Ζ., Μπενφίκα, Άρσεναλ έχει 54 ματς με 7 γκολ και 1 ασίστ. Στο Europa League μετράει ακόμα 36 αγώνες με 3 γκολ και 1 ασίστ.

Στην εθνική ομάδα της χώρας του ο άσος της Πάφου έχει καταγράψει 57 αγώνες και 3 γκολ. Δύο απ' αυτά ήταν στο Μουντιάλ της πατρίδας του το 2014. Το ένα με φοβερή εκτέλεση φάουλ κόντρα στη Βραζιλία. Ήταν όμως και μέλος της ενδεκάδας που δέχθηκε το απίστευτο 7-1 από τη Γερμανία στον ημιτελικό. Έχει επίσης δύο τελικούς Σούπερ Καπ Ευρώπης με τη φανέλα της Τσέλσι, όπου γνώρισε δύο ήττες από Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν, ενώ κατέκτησε ένα Confederations Cup το 2013 με νίκη 3-0 επί της Ισπανίας στον τελικό. Στην καριέρα του φόρεσε επίσης τη φανέλα των Φλαμένγκο, Φορταλέζα, Βιτόρια.

Γκολ, αλλά πεντάρα

Ο Νταβίντ Λουίζ, λοιπόν, προπονήθηκε με την Πάφο το απόγευμα της Τρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του. Ο έμπειρος Βραζιλιάνος θ' αντιμετωπίσει για έκτη φορά τον Ολυμπιακό και για τέταρτη στο συγκεκριμένο γήπεδο. Μετράει τρεις ήττες και δύο νίκες. Και οι δύο νίκες, όμως, ήταν στο φαληρικό γήπεδο, ενώ στη μοναδική του ήττα στον Πειραιά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα! Αξιοσημείωτο ότι σε όλα τα ματς εναντίον του Ολυμπιακού έχει το απόλυτο σε λεπτά συμμετοχής.

Η πρώτη του συνάντηση με τον Ολυμπιακό ήταν στις 27/11/08 για το UEFA (Europa League πλέον). Τότε πέτυχε και το μοναδικό του γκολ επί των ερυθρόλευκων, αλλά το ματς ήταν εφιαλτικό για την ομάδα του, τη Μπενφίκα.

Οι Πειραιώτες ήταν σαρωτικοί και διέλυσαν τους αετούς της Λισαβόνας με 5-1. Προπονητής στον Ολυμπιακό ήταν ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Σκόρερ για τους κόκκινους ήταν οι Γκαλέτι (1'), Πατσατζόγλου (18'), Ντιόγκο (24', 55'), Μπελούσι (44'), ενώ ο Νταβίντ Λουίζ είχε μειώσει σε 3-1 στο 33' με δεξί σουτ. Ο Βραζιλιάνος έπαιξε και στα 90 λεπτά σ' εκείνο το ματς.

Ο αποκλεισμός

Την περίοδο 2019-20 Ολυμπιακός και Άρσεναλ συναντήθηκαν στα playoffs του Europa League. Στις 20/2/20 ο Νταβίντ Λουίζ έπαιξε 90 λεπτά στη νίκη των Άγγλων με 1-0. Στη ρεβάνς στις 27/2/20 ο Ολυμπιακός πήρε μία απίθανη πρόκριση με 2-1, με το γκολ του Ελ Αραμπί στο φινάλε της παράτασης και ο Νταβίντ Λουίζ είχε παίξει στα 120 λεπτά.

Η πρόκριση

Τη σεζόν 2020-21 οι δύο ομάδες ήταν αντίπαλοι στους «16» του Europa League. Ο Νταβίντ Λουίζ στις 11/3/21 στο «Γ. Καραϊσκάκης» έπαιξε 90 λεπτά στη νίκη των Λονδρέζων με 3-1. Στη ρεβάνς στις 18/3/21 ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0, αλλά δεν ήταν αρκετό, με τον Βραζιλιάνο να είναι πάλι βασικός και να παίζει και στα 90 λεπτά.