Influencer των social media καταγγέλλει απόπειρα δωροδοκίας για να προωθήσει μέσα από τον λογαριασμό τον Ουσμάν Ντεμπελέ ενόψει... Χρυσής Μπάλας!

Η ώρα για την ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για του 2025 πλησιάζει, με τη Χρυσή Μπάλα αυτή τη φορά ωστόσο να μην έχει ξεκάθαρο φαβορί. Ουσμάν Ντεμπελέ, Λαμίν Γιαμάλ, Ραφίνια, αλλά και ονόματα - εκπλήξεις όπως ο Βιτίνια φλερτάρουν έντονα με το πολυπόθητο βραβείο, το οποίο θα απονεμηθεί στην εκδήλωση του Παρισιού στις 22 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε ο κόσμος του ποδοσφαίρου θα έχει τη δική του άποψη και... νοητή ψήφο, όμως ορισμένοι κάνουν λόγο ακόμη και για προσπάθειες χειραγώγησης της μάζας και του ποδοσφαιρόφιλου κοινού.

Ο Νιλ Γκάρντνερ συγκεκριμένα, Αυστραλός influencer με 170 χιλιάδες ακόλουθους στο X, προέβη σε μια αποκάλυψη που συγκλονίζει, καταγγέλλοντας πως έλαβε ένα email από μια ανώνυμη εταιρεία επικοινωνίας, η οποία αποπειράθηκε να τον δωροδοκήσει για να στηρίξει δημόσια τον Ντεμπελέ και να του δώσει την «ψήφο» του για τη Χρυσή Μπάλα.

Παρόλα αυτά ο Αυστραλός αποφάσισε να μην ενδώσει και αντ΄αυτού δημοσίευσε το σχετικό email στα social media, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Ορισμένοι δύσπιστοι δεν πίστεψαν τις καταγγελίες του, ωστόσο το «Athletic» προχωράει το θέμα ένα βήμα παραπέρα και τονίζει πως η σχετική προσέγγιση έγινε από μια 18χρονη υπάλληλο μιας εταιρείας επικοινωνιών της Ινδίας, που έδρασε αυτοβούλως χωρίς να είναι μέρος κάποιας συντονισμένης προσπάθειας.

Σε σχετικό ερώτημα που τέθηκε από το «Athletic» το περιβάλλον του Ντεμπελέ διέψευσε οποιαδήποτε σχετική με το περιστατικό, δηλώνοντας άγνοια για αυτήν την απόπειρα προώθησης του Γάλλου αστέρα μέσω των social media.