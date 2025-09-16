Δημοσιογράφος που εκπροσωπεί την Αυστραλία στην ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα αποκάλυψε ότι έλαβε email από εταιρεία επικοινωνίας που του ζήτησε να... προωθήσει την υποψηφιότητα του Ντεμπελέ κατόπιν αμοιβής.

Λίγες ημέρες πριν από την απονομή της Χρυσής Μπάλας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, μια καταγγελία Αυστραλού δημοσιογράφου προκάλεσε αναστάτωση στα γαλλικά Μέσα. Ο Νιλ Γκάρντνερ, αποκάλυψε ότι έλαβε email από μια εταιρεία επικοινωνίας η οποία του πρότεινε να προωθήσει την υποψηφιότητα του Ουσμάν Ντεμπελέ… με το αζημίωτο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία τού ζήτησε να τον «στηρίξει» στην ψηφοφορία και να δημοσιεύει τρία tweets την εβδομάδα, για έναν μήνα, με στόχο να ενισχυθεί η εικόνα του Γάλλου άσου ενόψει της διαδικασίας. Στο μήνυμα τονιζόταν μάλιστα πως η αξιοπιστία και η επιρροή του δημοσιογράφου στην ποδοσφαιρική κοινότητα θα έδιναν «σημαντικό βάρος» στην καμπάνια αυτή. Ο Γκάρντνερ έκανε την αποκάλυψη μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «Χ» ανεβάζοντας απόσπασμα από το mail.

Ok, here goes…



I was recently approached by a PR agency to run a PAID campaign in favour of Dembele’s Ballon d’Or run.



I don’t know who’s funding this, but I think it’s absolutely ridiculous and I had to raise awareness. https://t.co/fRwSzCBZuf pic.twitter.com/JaOsUNj0KP September 12, 2025

Τί υποστηρίζει η πλευρά του Ντεμπελέ

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις, με το Athletic να ερευνά την προέλευση του μηνύματος. Όπως αποκαλύφθηκε, η εταιρεία ονομάζεται Bangr International, εδρεύει στην Ινδία και δεν έχει καμία σχέση με τον Ντεμπελέ, την Παρί ή το περιβάλλον του. Ο ίδιος ο παίκτης, μέσω του επιτελείου του, έσπευσε να δηλώσει παντελή άγνοια για τα όσα συμβάινουν.

Η εταιρεία δεν αρνήθηκε την αποστολή του email, αλλά υποστήριξε ότι ήταν δική της πρωτοβουλία χωρίς να ξέρει τίποτα ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο επικεφαλής της, μάλιστα, ανέφερε πως επρόκειτο για μια μεμονωμένη ενέργεια από μία φοιτήτρια που έχει πάθος για το ποδόσφαιρο και παρακολουθεί το θεσμό επί σειρά ετών.