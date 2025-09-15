Ολυμπιακός: Περιμένουν επιστροφές της Πάφου για επιπλέον εισιτήρια

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη την Πάφο (19:45) στην πρεμιέρα της στην φετινή League Phase του Champions League με τους Πειραιώτες να αναφέρουν πως περιμένουν πιθαν΄'ες επιστροφές εισιτηρίων από τους Κύπριους για να διαθέσουν και άλλα.

Πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στην League Phase του φετινού Champions League με τους Πειραιώτες να φιλοξενούν την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ την Πάφο (19:45). Ο κόσμος των «ερυθρολεύκων» έχει εξαφανίσει τα εισιτήρια και αν θα υπάρξουν και άλλα θα φανεί την Τρίτη. Η συγκεκριμένη ημέρα είναι η ημέρα που μπορεί η ομάδα της Κύπρου να επιστρέψει εισιτήρια που έχει πάρει.

Αν αυτό γίνει, τότε θα τεθούν σε κυκλοφορία, κάτι που φυσικά θα γνωστοποιήσει ο Ολυμπιακός προκειμένου οι φίλοι της ομάδας να σπεύσουν να αποκτήσουν τα... μαγικά χαρτάκια, αν ξανελέμε υπάρξουν επιστροφές από τους Κύπριους.

