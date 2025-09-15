Ολυμπιακός: Περιμένουν επιστροφές της Πάφου για επιπλέον εισιτήρια
Πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στην League Phase του φετινού Champions League με τους Πειραιώτες να φιλοξενούν την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ την Πάφο (19:45). Ο κόσμος των «ερυθρολεύκων» έχει εξαφανίσει τα εισιτήρια και αν θα υπάρξουν και άλλα θα φανεί την Τρίτη. Η συγκεκριμένη ημέρα είναι η ημέρα που μπορεί η ομάδα της Κύπρου να επιστρέψει εισιτήρια που έχει πάρει.
Αν αυτό γίνει, τότε θα τεθούν σε κυκλοφορία, κάτι που φυσικά θα γνωστοποιήσει ο Ολυμπιακός προκειμένου οι φίλοι της ομάδας να σπεύσουν να αποκτήσουν τα... μαγικά χαρτάκια, αν ξανελέμε υπάρξουν επιστροφές από τους Κύπριους.
