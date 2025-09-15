Στη διάθεση του Τσάμπι Αλόνσο είναι ξανά o Τζουντ Μπέλινγκχαμ και ο Εντουάρντο Καμαβινγκά που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για το ματς του Champions League κόντρα στη Μαρσέιγ.

Επιστροφές σαν... μεταγραφές για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Τσάμπι Αλόνσο. Πλέον ο Βάσκος τεχνικός θα έχει για πρώτη φορά διαθέσιμα όλα τα γρανάζια της μεσαίας του γραμμής. Κι αυτό γιατί μπορεί να υπολογίζει ξανά στον Τζουντ Μπέλινγκχαμ και τον Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Οι δύο μέσοι ανάρρωσαν από τους τραυματισμούς τους και επέστρεψαν στην αποστολή της Βασίλισσας, όντας ετοιμοπόλεμοι για την πρεμιέρα του Champions League, το παιχνίδι απέναντι στη Μαρσέιγ στο «Μπερναμπέου» (16/09).

Ο Άγγλος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου πριν δύο μήνες για να βάλει τέλος σε ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στον ώμο, ενώ ο Γάλλος από τις αρχές Αυγούστους είχε τεθεί νοκ-άουτ εξαιτίας τραυματισμού που είχε στον αστράγαλο. Αμφότεροι ωστόσο έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις και είναι πάλι έτοιμοι έτοιμοι να προσφέρουν στη Ρεάλ, που πλέον βλέπει τον άξονά της γεμάτο. Δίπλα στον Μπέλινγκχαμ και τον Καμαβινγκά υπάρχουν φυσικά και οι Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ και Θεμπάγιος.

Υπενθυμίζουμε πως η Βασίλισσα θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στο Champions League στις 26 Νοεμβρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης».