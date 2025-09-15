Ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς ορίστηκε ως διαιτητής στο Ολυμπιακός - Πάφος που θα διεξαχθεί τη Τετάρτη (17/09).

Ο 40χρόνος Ρουμάνος, Ίστβαν Κόβατς θα σφυρίξει τη Τετάρτη (17/09) στο Καραϊσκάκης. Ο ελίτ διαιτητής του τελικού Champions League 2025 (Παρί Σεν Ζερμέν - Ίντερ 5-0), ορίστηκε από την UEFA για να παρευρεθεί στη πρεμιέρα των πρωταθλητών Ελλάδας.

O Ρουμάνος είναι γνώριμος στα μέρη μας, καθώς ήταν πρώτος διαιτητής στον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μαρσέιγ (1-0) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League 2023-2024.

Βοηθοί του Κόβατς θα είναι οι επίσης συμπατριώτες του Μιχάι Μαρίτσα και Φέρεντς Τουνιόγκι, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Σάμπολτς Κόβατς. Στο VAR θα βρίσκεται ο Τσάταλιν Πόπα, ενώ βοηθός VAR ορίστηκε ο Μαρσέλ Μπιρσάν.