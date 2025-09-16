Μπαρτσελόνα: Η φονική τριάδα, το δίλημμα της Χρυσής Μπάλας και το γήπεδο... ερωτηματικό

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ολυμπιακό την 21η Οκτωβρίου σε γήπεδο... μυστήριο και φέτος συνεχίζει σε ρυθμούς μηχανής παραγωγής γκολ!

Η κλήρωση του Ολυμπιακού στο League Phase του Champions League άφησε όνειρα και υποσχέσεις, αλλά την ίδια ώρα οι δυο γίγαντες της Ισπανίας που θα βρεθούν στο δρόμο του ανυψώθηκαν σαν τα μεγαλύτερα τεστ. Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ στέκονται απέναντί του, με τους ερυθρόλευκους να ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη για το ματς της 21ης Οκτωβρίου απέναντι στην ομάδα του Χάνσι Φλικ. Πρωταθλήτρια, Κυπελλούχο, στην Ισπανία... απόλυτο αφεντικό. Πόσο διαφορετική ωστόσο θα παρουσιαστεί από την περσινή εκδοχή της;

Πρωταθλήτρια στα... κόκκινα

Από την πρώτη στιγμή που ο Χάνσι Φλικ κατέφτασε στη Βαρκελώνη το καλοκαίρι του 2024 είχε ένα ξεκάθαρο πλάνο για μια ομάδα που κυκλοφορούσε μεν ορθολογικά τη μπάλα υπό τις οδηγίες του Τσάβι, αλλά της έλειπε η ένταση... Και με τον Γερμανό στο τιμόνι κατάφερε να την εκτοξεύσει. Ως λάτρης του επιθετικού και ασφυκτικού ποδοσφαίρου, ο Φλικ μετέτρεψε τη Μπαρτσελόνα σε μια αχαλίνωτη μηχανή παραγωγής γκολ που δεν σταματάει να σκοράρει στη La Liga, με την άμυνα στη... σέντρα, τα χαφ να διεκδικούν κάθε μπαλιά και να ψάχνουν με κάθετο ποδόσφαιρο συνεχώς τις κινήσεις των επιθετικών.

Το σημαντικότερο βέβαια είναι ο βαθμός έντασης με τον οποίο καταφέρνουν τα παραπάνω. Οι Καταλανοί καταπίνουν χιλιόμετρα στο γήπεδο, με αποτέλεσμα οι αντίπαλοι απλώς να τους παραδίδουν την κατοχή της μπάλας και να ποντάρουν στις αντεπιθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να σκοράρουν πέρσι 102 γκολ στο πρωτάθλημα και να δεχτούν μόλις 39, εφαρμόζοντας συχνά και παγίδες τεχνητού οφσάιντ ώστε να μην «τιμωρούνται» από την υψηλή ζώνη άμυνας.

Γιαμάλ και Ραφίνια για Χρυσή Μπάλα

Οι αριθμοί ωστόσο δεν λένε τίποτα από μόνοι τους, χωρίς να συνοδεύονται από τα πρόσωπα που τους παράγουν. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι λόγω προβλημάτων με τραυματισμούς δεν έχει καταφέρει φέτος να έχει την ίδια επίδραση (στο ξεκίνημα τουλάχιστον της σεζόν), αλλά δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για τα δυο φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα. Λαμίν Γιαμάλ και Ραφίνια, οι δυο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, συνεχίζουν να τρομοκρατούν τις αντίπαλες άμυνες από τα «φτερά» της επιθετικής γραμμής. Ενδεικτικά ο πρώτος την περσινή σεζόν... φρέναρε στα 18 γκολ και τις 25 ασίστ, ενώ ο Βραζιλιάνος σκόραρε 34 γκολ και μοίρασε 24 ασίστ!

Ικανοί τόσο σε δημιουργία, όσο και σε εκτέλεση, θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, όταν θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για το Champions League. Από κοντά και ο μαέστρος Πέδρι, ο οποίος έχει παραλάβει τα ηνία της μεσαίας γραμμής και σαν άλλος μετρονόμος ρυθμίζει το τέμπο των Μπλαουγκράνα. Και τις περισσότερες φορές επιλέγει.... ξέφρενο ρυθμό, υπακούοντας τις οδηγίες του προπονητή του.

Σε ποιο γήπεδο θα παίξει ο Ολυμπιακός;

Η μεγαλύτερη μεταβλητή βέβαια σε σχέση με φέτος για τη Μπαρτσελόνα δεν αφορά κάτι στον αγωνιστικό σχεδιασμό - άλλωστε οι μοναδικές της προσθήκες ήταν δυο εξτρέμ για αναπληρωματικοί (Ράσφορντ, Μπάρτζι) κι ένας τερματοφύλακας (Ζοάν Γκαρθία) ως βασική λύση - αλλά περισσότερο σχετίζεται με το γήπεδο που θα αγωνίζεται τη φετινή περίοδο.

Αρχικός στόχος των Μπλαουγκράνα ήταν να έχουν έτοιμο εν μέρει το ανακαινισμένο «Καμπ Νόου», αλλά η επιστροφή τους στο εμβληματικό γήπεδο πάει από παράταση σε παράταση. Την ίδια ώρα το γήπεδο που τους φιλοξενούσε τα τελευταία δυο χρόνια κατά την περίοδο της ανακαίνισης του «Καμπ Νόου», το «Μοντζουίκ» της Βαρκελώνης, χρειάζεται με τη σειρά του χρόνο ώστε να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνες La Liga ή Champions League.

Γι αυτό τον λόγο η Μπαρτσελόνα προτίμησε να δώσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της για φέτος απέναντι στη Βαλένθια στο βοηθητικό «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» των έξι χιλιάδων θέσεων, επικρατώντας στο συγκεκριμένο ματς 6-0 απέναντι στις Νυχτερίδες. Παρόλα αυτά, προτεραιότητα της Μπαρτσελόνα είναι να επιστρέψει σύντομα στο «Καμπ Νόου». Στόχος της είναι να έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες μέχρι την 1η Οκτωβρίου και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της στο Champions League απέναντι στην Παρί, ώστε να κατοχυρωθεί ως έδρα της για το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Το αν θα προλάβει μένει να φανεί...