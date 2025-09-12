Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ τραυματίστηκε στην προπόνηση, θα μείνει εκτός περίπου τρεις μήνες και πολύ δύσκολα θα προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Ασχημα τα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, μιας και ο Αντόνιο Ρούντιγκερ τραυματίστηκε στην προπόνηση και οι πληροφορίες μιλούν για κάτι σοβαρό. Στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης, ο Γερμανός στόπερ αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στον πρόσθιο ορθό του αριστερού ποδιού, αποχώρησε άμεσα και οι εξετάσεις πρόσθεσαν ακόμα ένα πρόβλημα στον Τσάμπι Αλόνσο. Τα ισπανικά ΜΜΕ τονίζουν πως ο Ρούντιγκερ θα μείνει εκτός δράσης περίπου τρεις μήνες, γεγονός που τον αφήνει εκτός από αρκετές αναμετρήσεις. Η «Βασίλισσα» θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό στις 26 Νοεμβρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και όλα δείχνουν πως ο Γερμανός αμυντικός δεν θα προλάβει. Θυμίζουμε, πως ο Ρούντιγκερ αντιμέτωπισε πρόβλημα στο παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία πριν λίγες ημέρες (αποχώρησε στο 82'), ωστόσο η Marca ανέφερε πως ο παίκτες μπήκε στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας. Μετά το σοκ, ο Αλόνσο είδε το ιατρικό δελτίο να μεγαλώνει, καθώς δεν υπολογίζει στους Μπέλινγκχαμ, Καμαβινγκά, Εντρικ και Μεντί.