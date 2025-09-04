Ο Τόμας Φρανκ αποφάσισε να μην συμπεριλάβει στην ευρωπαϊκή λίστα της Τότεναμ τον Ματάις Τελ, ο οποίος κόστισε στους Spurs συνολικά 45 εκατ. ευρώ.

Ο Ματάις Τελ αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή της Τότεναμ επί εποχής Τόμας Φρανκ στον πάγκο του συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, ο Γάλλος δεν συμπεριλήφθη στην ευρωπαϊκή λίστα των Spurs, για τη League Phase του Champions League, για χάρη ενός... συμπατριώτη του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φρανκ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Τελ παίρνοντας στη θέση του το νέο απόκτημα της Τότεναμ, τον Ραντάλ Κολό-Μουανί, ο οποίος θα αγωνιστεί στους Spurs ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν τη φετινή σεζόν.

Ο Τελ είχε αγωνιστεί αρχικά στην Τότεναμ υπό τη μορφή δανεισμού από την Μπάγερν Μονάχου, με τους λονδρέζους να καταβάλλουν τότε 10 εκατ. ευρώ για τον 20χρονο. Το καλοκαίρι, η μεταγραφή έγινε μόνιμη (μέχρι το 2031), με την Τότεναμ να πληρώνει ακόμη 35 εκατ. ευρώ στην Μπάγερν, με το συνολικό κόστος για τον Τελ να ανέρχεται στα 45 εκατ.

Πέραν του Τελ, εκτός έμειναν επίσης οι Μάντισον, Κουλουσέφσκι, Ντράγκουσιν και Μπισούμα.