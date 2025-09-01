Τον μονοετή δανεισμό του Ραντάλ Κόλο Μουανί από την Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε η Τότεναμ.

Το... λίφτινγκ στην επιθετική γραμμή της Τότεναμ ολοκληρώθηκε και ο Τόμας Φρανκ τρίβει τα χέρια του. Κούντους, Σίμονς και τώρα και Ραντάλ Κόλο Μουανί.

Η Τότεναμ νίκησε τη μάχη με τον χρόνο, συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν με συνοπτικές διαδικασίες και μέσα σε λίγες ώρες ουσιαστικά ολοκλήρωσε την προσθήκη του Γάλλου στράικερ. Οι Spurs ανακοίνωσαν κι επίσημα τον μονοετή δανεισμό του από την Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πρόκειται για απλό δανεισμό, χωρίς οψιόν, με τον 26χρονο αποφασισμένο να βρει τα πατήματά του και τον καλό του εαυτό στο Βόρειο Λονδίνο.

Την περυσνή σεζόν... μοιράστηκε ανάμεσα στη γαλλική ομάδα και τη Γιουβέντους μετρώντας συνολικά 12 γκολ και 4 ασίστ σε 36 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Μπιανκονέρι επιχείρησαν να τον αποκτήσουν αλλά το deal περιπλέχθηκε και η Τότεναμ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση για να προσθέσει μια επιλογή με ποιότητα και ευελιξία στη γραμμή κρούσης της. Χωρίς μάλιστα το παραμικρό οικονομικό ρίσκο.