Η Αϊτάνα Μπονματί θα μείνει εκτός δράσης για περίπου πέντε μήνες μετά την επέμβαση στο κάταγμα περόνης, αφήνοντας Μπαρτσελόνα και Ισπανία χωρίς μία από τις βασικές παίκτριές τους.

Η σεζόν για την αρχηγό των Μπλαουγκράνα, Αϊτάνα Μπονματί φαίνεται πως τελείωσε, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για κάταγμα περόνης, με την Μπαρτσελόνα να επιβεβαιώνει πως ο χρόνος αποθεραπείας της νικήτριας της Χρυσής Μπάλας θα φτάσει περίπου τους πέντε μήνες.

Η Ισπανίδα σταρ τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση της εθνικής πριν από τη ρεβάνς του τελικού του Nations League. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συμμετοχής της στον δεύτερο αγώνα με τη Γερμανία στη Μαδρίτη (2/12).

Η Μπονματί επέστρεψε στη Βαρκελώνη τη Δευτέρα (1/12) και χειρουργήθηκε το πρωί της Τρίτης (2/12) στο Hospital de Barcelona. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, όμως ο εκτιμώμενος χρόνος επιστροφής είναι περίπου πέντε μήνες. Αυτό σημαίνει ότι οι Μπλαουγκράνα θα στερηθούν μία από τις πιο πολύτιμες παίκτριες και για κρίσιμα παιχνίδια του Women's Champions League.

Σαν να μην έφτανε η απουσία της Μπονματί, η Μπαρτσελόνα έχασε και την Πατρί Γουιχάρο, επίσης με κάταγμα. Έτσι, ο Τζόναθαν Χιράλδεθ μένει χωρίς τις δύο πιο έμπειρες μέσες του ενόψει ενός προγράμματος-φωτιά: Τενερίφη (6/12), Μπενφίκα (10/12), Παρί FC (17/12) και Αλαβές (21/12).

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Οι εξετάσεις που έγιναν τη Δευτέρα στην παίκτρια της πρώτης ομάδας, Αϊτάνα Μπονματί, έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα στην περόνη του αριστερού αστραγάλου. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη από τον Dr. Αντόνι Νταλμάου στο Νοσοκομείο της Βαρκελώνης, υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ του συλλόγου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα εκδοθεί νέα ενημέρωση. Η μέσος και αρχηγός της Μπαρτσελόνα έχει παίξει 15 παιχνίδια αυτή τη σεζόν, 13 εκ των οποίων ως βασική, σημειώνοντας έξι γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ, εδραιώνοντας τη θέση της ως αναντικατάστατο μέλος της ομάδας».

