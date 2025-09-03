Ο καυτός μήνας του Ολυμπιακού με ντέρμπι στη Super League και μεγάλες μάχες στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα.

Κάθε μεγάλος σύλλογος είναι υποχρεωμένος πλέον να συνηθίζει στα πολλά και δύσκολα παιχνίδια εντός κι εκτός συνόρων. Το πρόγραμμα για τους παίκτες γίνεται όλο και πιο βαρύ. Μετά και την κλήρωση του Κυπέλλου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα έως το τέλος του 2025 με 23 αγώνες σε τρεις μήνες. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, έχει και πολλούς διεθνείς, οι οποίοι στις διακοπές για τις εθνικές ομάδες, δεν θα πάρουν τις ανάσες που χρειάζονται. Όπως ισχύει και για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και όλες τις μεγάλες ομάδες.

Οι Πειραιώτες έχουν μήνα βουνό μπροστά τους. Από τις 20-21 Σεπτεμβρίου έως και τις 25-26 Οκτωβρίου έχουν πολλά δυνατά ματς. Νωρίτερα, βέβαια, στις 17 του μήνα παίζουν με την Πάφο εντός για το Champions League και στη συγκεκριμένη διοργάνωση κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Ειδικά με την Πάφο, που δεν έχει να χάσει κάτι.

Στη συνέχεια οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ έχουν ακόμα πιο δύσκολα ματς. Ξεκινούν στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι αιωνίων, έχουν αγώνα Κυπέλλου εκτός με τον Αστέρα Τρίπολης, που τους ζόρισε στην πρεμιέρα και είναι πάντα αξιόμαχος. Συνεχίζουν με τον μαχητικό φέτος Λεβαδειακό εντός έδρας και κλείνουν το πρόγραμμα μέχρι την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες με Άρσεναλ στο Λονδίνο και ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Αφού γυρίσουν από τις εθνικές έχουν δύο ακόμα εκτός έδρας παιχνίδια. Τέσσερα σερί μακριά από το σπίτι τους δηλαδή. Στην δύσκολη έδρα της ΑΕΛ Novibet και στο Καμπ Νου με τη Μπαρτσελόνα. Μετά τους Καταλανούς έχουν την ΑΕΚ στις 26 Οκτωβρίου!

Ζόρικο θα είναι και το διάστημα στα μέσα Δεκεμβρίου με ταξίδι στο Καζακστάν για το Champions League, προκειμένου ν' αντιμετωπίσουν την Καϊράτ Αλμάτι κι όταν γυρίσουν τους περιμένει στη Θεσσαλονίκη ο Άρης. Νωρίτερα, σε μία εβδομάδα έχουν εντός τον αξιόμαχο Ατρόμητο, τη Ρεάλ Μαδρίτης και πηγαίνουν στη δύσκολη έδρα του Παναιτωλικού. Μία ακόμα ζόρικη εβδομάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού έως το τέλος του 2025

Διοργάνωση Ημερομηνίες Αντίπαλος

Πρωτάθλημα 13–14 Σεπτεμβρίου Πανσερραϊκός

Champions League 17 Σεπτεμβρίου Πάφος

Πρωτάθλημα 20–21 Σεπτεμβρίου Παναθηναϊκός*

Κύπελλο 23-25 Σεπτεμβρίου Αστέρας Τρίπολης*

Πρωτάθλημα 27–28 Σεπτεμβρίου Λεβαδειακός

Champions League 1 Οκτωβρίου Άρσεναλ*

Πρωτάθλημα 4–5 Οκτωβρίου ΠΑΟΚ*

Πρωτάθλημα 18–19 Οκτωβρίου ΑΕΛ Novibet*

Champions League 21 Οκτωβρίου Μπαρτσελόνα*

Πρωτάθλημα 25–26 Οκτωβρίου ΑΕΚ

Κύπελλο 28-30 Οκτωβρίου Βόλος

Πρωτάθλημα 1–2 Νοεμβρίου Άρης

Champions League 4 Νοεμβρίου Αϊντχόφεν

Πρωτάθλημα 8–9 Νοεμβρίου Κηφισιά*

Πρωτάθλημα 22–23 Νοεμβρίου Ατρόμητος

Champions League 26 Νοεμβρίου Ρεάλ Μαδρίτης

Πρωτάθλημα 29–30 Νοεμβρίου Παναιτωλικός*

Κύπελλο 2-4 Δεκεμβρίου Ελλάς Σύρου*

Πρωτάθλημα 6–7 Δεκεμβρίου ΟΦΗ

Champions League 9 Δεκεμβρίου Καϊράτ Αλμάτι*

Πρωτάθλημα 13–14 Δεκεμβρίου Άρης*

Κύπελλο 16-18 Δεκεμβρίου Ηρακλής

Πρωτάθλημα 20–21 Δεκεμβρίου Κηφισιά

* Με αστερίσκο οι εκτός έδρας αγώνες.