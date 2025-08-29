Οι προκρίσεις και οι κληρώσεις: Μην υποτιμάτε τις ομάδες σας, όπως θα έλεγε και ο Ιβάν...

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις προκρίσεις των ελληνικών ομάδων στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και για τις κληρώσεις τους, οι οποίες είχαν μόνο έναν άτυχο, μέχρι αποδείξεως του εναντίου...

Πίστευαν πολλοί ότι αυτή η ΑΕΚ, με τόσες ελλείψεις στο ρόστερ της και τον Γιόβιτς ανέτοιμο ακόμα θα έκανε 3/3 προκρίσεις; Ελάχιστοι. Πίστευαν πολλοί μετά από τον απίστευτο βάσει απόδοσης αποκλεισμό από τους Ρέιντζερς ότι ο Παναθηναϊκός θα απέκλειε τη Σαχτάρ που είχε ρίξει μισή ντουζίνα γκολ στην Μπεσίκτας; Οχι. Πίστευε κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ που είχε κάνει... μιάμιση φάση στην Κροατία θα έδινε ποδοσφαιρικό σόου με εκπληκτικά γκολ Ντέλια - Γιακουμάκη εναντίον της Ριέκα; Οχι.

«Μην υποτιμάτε τις ομάδες σας» όπως θα έλεγε και ο Ιβάν! Καλή η γκρίνια, καλύτερη η κριτική, μακριά από υπερβολές, αλλά να τις... πιστεύετε λίγο παραπάνω ειδικά σε κρίσιμα ευρωπαϊκά ματς δεν είναι κακό. Και το έκαναν εφέτος αυτό όλοι. Κυρίως οι ΑΕΚτζήδες που έχουν υποστεί και αλλεπάλληλα σοκ πέρυσι, αλλά και οι Παναθηναϊκοί που δεν ήταν και... ενθουσιασμένοι με τον Βιτόρια και οι ΠΑΟκτσήδες οι οποίοι έχουν περάσει το πιο δύσκολο καλοκαίρι της περιόδου Σαββίδη, αλλά με την παραμονή του Ντέλια και κυρίως με τη μεταγραφή του Ζαφείρη, άλλαξαν το κέφι τους. Χωρίς να έχουν εκτιμήσει σωστά (αρχικά τουλάχιστον) τη μεταγραφή Γιακουμάκη.

Δεν ήταν κακή η κλήρωση για τον Ολυμπιακό

Οι τρεις τους εξασφάλισαν εκτός από το πολύτιμο χρήμα και την πολυπόθητη και δυσεύρετη αυτή την περίοδο ηρεμία. Αυτή που έχει δεδομένη μέχρι να αρχίσει το Champions League ο Ολυμπιακός. Η κλήρωση του πρωταθλητή δεν ήταν τόσο... κακή όσο φαινόταν αρχικά μετά από το δίδυμο Ρεάλ – Μπαρτσελόνα. Η... χειρότερη ήταν η Αρσεναλ από το δεύτερο γκρουπ, ενώ αρνητικό ήταν ότι παίζει με τη Λεβερκούζεν εντός και όχι εκτός. Μπορεί, όμως, να τα καταφέρει με τη γερμανική ομάδα που έχει αλλάξει προπονητή (Τσάμπι Αλόνσο) και έχει χάσει 3-4 πολύ βασικούς, όπως ο Βιρτς, o Τσάκα, ο Φρίμπονγκ.

Τα... καλύτερα ήταν από τα δυο τελευταία γκρουπ. Προφανώς από το τελευταίο γκρουπ «πήρε» τις καλύτερες που θα μπορούσε: Πάφο και Καϊράτ. Και ασφαλώς το καλύτερο νέο του το επιφύλαξε το τρίτο γκρουπ, καθώς Αγιαξ και PSV παίζουν πάντα ανοιχτά. Και εναντίον τέτοιων ομάδων, αυτός ο σημερινός Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ μπορεί να βρει λύσεις. Ας περιμένουμε και το πρόγραμμα που πάντα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά για τα πρώτα δύο και τα τελευταία δύο ματς.

Ανοιχτός ο δρόμος για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή κλήρωση. Μια κλήρωση που του αφήνει ανοιχτό το δρόμο για το γκρουπ 8-24. Του έλαχε μόνο μία από τις 11 ομάδες των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων. Η Ρόμα που ούτε... πρώτο μέγεθος είναι, ούτε καμιά αξιόπιστη εκτός έδρας. Το πιο σημαντικό για το Τριφύλλι είναι ότι μπορούν να πάρουν βαθμούς και από τα οκτώ ματς! Ακόμα και από τη Φέγενορντ εκτός έδρας, ματς που θεωρητικά είναι το πιο δύσκολο στο πρόγραμμά τους.

Είναι εφικτές οι 3-4 νίκες που χρειάζονται. Αν λύσουν, βέβαια, το τεράστιο πρόβλημα στο γκολ. Διότι με... τρία γκολ σε έξι ματς, δεν πας πουθενά! Επίσης θετικό για το Τριφύλλι το πρόσωπο που έδειξαν και η αυτοπεποίθηση που πήραν από αυτή τη σειρά έξι αγώνων εναντίον ομάδων επιπέδου Europa League, όπως η Σαχτάρ, οι Ρέιντζερς και (λίγο χαμηλότερου) η Σαμοσυνσπόρ.

Ατυχος ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι... ΠΑΟΚ

Ο πλέον άτυχος της κλήρωσης ήταν ο ΠΑΟΚ. Από τις 11 ομάδες των Βig-5 πρωταθλημάτων οι οποίες μετέχουν στο Europa League, κατάφερε να πάρει μαζί του τις τέσσερις! Λιλ, Λυών, Θέλτα και Μπέτις. Πάλι καλά που απέφυγε και τη Νότιγχαμ, δηλαδή, από το τρίτο γκρουπ και τις Μπολόνια – Στουγκάρδη από το τέταρτο. Θα δυσκολευτεί πολύ ο Δικέφαλος να βρει τις μίνιμουμ τρεις νίκες που χρειάζεται για να προκριθεί στο γκρουπ 8-24. Αλλά... ΠΑΟΚ είναι, έχει κάνει ουκ ολίγα «κουφά» στην Ευρώπη (καλά και άσχημα), συνεπώς ας μην προεξοφλούμε τίποτα κι ας περιμένουμε το πρόγραμμα.

Η ΑΕΚ μπορεί και οκτάδα!

Οσο για την ΑΕΚ; Μια κλήρωση στα μέτρα της. Το κλειδί είναι η OPAP Arena. Αν πάρει 7-9 βαθμούς με Αμπερντίν, Σάμροκ Ρόβερς και Κραϊόβα όχι μόνο θα προκριθεί σίγουρα, αλλά μπορεί να διεκδικήσει είτε πολύ καλό πλασάρισμα στο 8-24 γκρουπ είτε και απευθείας πρόκριση στο 1-8 γκρουπ στην περίπτωση που βγάλει «διπλό» με την Τσέλιε. Πολύ «ιδιαίτερο» για την Ενωση το ματς στη Σαμσούντα, θα πρέπει να το προσέξει παντοιοτρόπως, όπως το πρόσεξε και ο Παναθηναϊκός κι ακόμα πιο πολύ! Σημαντικό: λιγότερα τα ματς στο Conference League, λιγότεροι οι διαθέσιμοι βαθμοί.

Kάθε σφάλμα δύσκολα διορθώνεται! Και κάθε νίκη είναι... εξάποντο βαρύ! Αν η Ενωση καταφέρει να πάρει απευθείας πρόκριση στους «16» τερματίζοντας στο 1-8 γκρουπ θα έχει κι ένα πολύ μεγάλο έξτρα πλεονέκτημα έναντι των τριών ανταγωνιστών της, καθώς μετά από τον Δεκέμβριο θα ξαναπαίξει στην Ευρώπη τον Μάρτιο! Και θα έχει όλα τα περιθώρια να χρησιμοποιεί στο πρωτάθλημα χωρίς rotation αυτούς που θεωρεί καλύτερους ο Νίκολιτς, δίχως να σκέφτεται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.