Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στρέφουν το βλέμμα τους στην Ευρώπη αλλά και στον στόχο βαθμών που όρισαν πέρυσι στις τρεις διοργανώσεις της UEFA οι... καταιδρωμένοι 24οι.

Από πέρυσι η UEFA έβαλε στις ζωές μας τις League Phase στο Champions League, το Europa League και το Conference League κι έκανε τα πράγματα λίγο πιο... περίπλοκα για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι απλό άλλωστε για καμία ομάδα το να προχωρήσει σε κάθε διοργάνωση, ειδικά στις δύο πρώτες, όπου το... πάτωμα των βαθμών είναι πολύ υψηλό.

Αυτό αποδείχθηκε και πέρυσι. Ας ρίξουμε μια ματιά. Φυσικά έγινε... μακελειό στη βαθμολογία της League Phase του Champions League. Η 24η Μπριζ πέρασε στα νοκ-άουτ με 11 βαθμούς, «τρώγοντας» στην ισοβαθμία την Ντινάμο Ζάγκρεμπ και έχοντας τη Στουτγκάρδη στο -1. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρέπει να στοχεύει σε τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στα «αστέρια», όπου υπενθυμίζουμε πως θα αντιμετωπίσει τις: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος, Καϊράτ.

Αντίστοιχα υψηλός ο πήχης και στο Europa League, όπου συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Πέρυσι, πέντε (!) ομάδες, ανάμεσά τους και ο Δικέφαλος του Βορρά, τερμάτισαν με 10 βαθμούς. Η 24η Φενέρμπαχτσε στην ισοβαθμία άφησε εκτός τις Μπράγκα και Έλφσμποργκ. Και στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση δηλαδή, οι τρεις νίκες είναι προαπαιτούμενο και... μετά βλέπουμε για έξτρα βαθμούς τριγύρω. Στο Europa League ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει: Ρόμα, Φέγενορντ, Βικτόρια Πλζεν, Φερεντσβάρος, Στουρμ Γκρατς, Γιουνγκ Μπόις, Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Μάλμε. Και ο ΠΑΟΚ: Λιλ, Μπέτις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Λιόν, Γιουνγκ Μπόις, Λουντογκόρετς, Μπραν και Θέλτα.

Στο Conference League για την ΑΕΚ τα πράγματα ομολογουμένως είναι κάπως πιο... ανάλαφρα. Στην περυσινή του έκδοση, πέντε ομάδες τερμάτισαν με 7 βαθμούς. Εξ αυτών, μόνο η Χαρτς έμεινε εκτός στην ισοβαθμία από την 24η Μπάτσκα Τόπολα. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τις Φιορεντίνα, Σάμροκ Ρόβερς, Τσέλιε, Αμπερντίν, Κραϊόβα και Σάμσουνσπορ και πάει για τουλάχιστον δύο νίκες ώστε να κάνει το επόμενο βήμα.