Πως προκρίνονται Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ από το League Stage του Europa και του Conference League

Που πρέπει να τερματίσουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι μετά και το League Stage του Europa και του Conference League.

Τους αντιπάλους τους στο Europa και στο Conference League, έμαθαν το μεσημέρι της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, με τους φίλους τους ήδη να κάνουν τα καθιερωμένα... σχέδια.

Ποια είναι αυτά; Πρώτον ο προγραμματισμός των ταξιδιών, αν τους παίρνει οικονομικά να παρακολουθήσουν κάποιο εκτός έδρας παιχνίδι και δεύτερον οι υπολογισμοί για το πως προκρίνονται οι ομάδες τους.

Τα τελευταία δύο χρόνια, δεν υπάρχουν όμιλοι, καθώς αμφότερες οι διοργανώσεις γίνονται σαν ένα μεγάλο πρωτάθλημα.

Οι θέσεις που δίνουν πρόκριση

Οι 8 ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στην κανονική διάρκεια, θα πάρουν την απευθείας πρόκριση για την φάση των «16» της διοργάνωσης.

Από την θέση 9 έως και την 24, οι ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους στα Play Offs ως εξής: Η 9η με την 24η, η 10η με την 23η κτλ.

Άρα, τόσο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που είναι στο Europa League, οσο και η ΑΕΚ που είναι στο Conference League, θέλουν μία εκ των πρώτων 8 θέσεων για απευθείας πρόκριση στους «16» ή μία των άλλων μέχρι την 24η για να πάρουν το εισιτήριο για τα Play Offs.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Ρόμα (εντός έδρας) Φέγενορντ (εκτός έδρας) Βικτόρια Πλζεν (εντός έδρας) Φερεντσβάρος (εκτός έδρας) Στουρμ Γκρατς (εντός έδρας) Γιουνγκ Μπόις (εκτός έδρας) Γκο Αχέντ Ίγκλις (εντός έδρας) Μάλμε

Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Λιλ (εκτός έδρας) Ρεάλ Μπέτις (εντός έδρας) Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός έδρας) Λιόν (εκτός έδρας) Γιουνγκ Μπόις (εντός έδρας) Λουντογκόρετς (εκτός έδρας) Μπραν (εντός έδρας) Θέλτα (εκτός έδρας)

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ