Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής παρουσίας των τεσσάρων μεγάλων του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός ξέρει λοιπόν τους αντιπάλους του στο Τσάμπιονς Λιγκ και σήμερα θα μάθουν τους δικούς τους και οι τρεις άλλες ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης. Ο ΠΑΟ κι ο ΠΑΟΚ στο Γιουρόπα Λιγκ και η ΑΕΚ στο Κόνφερενς Λιγκ.

Εν πρώτοις το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μόλις για δεύτερη φορά εδώ και πάνω από μία ολόκληρη 20ετία είναι στα Κύπελλα Ευρώπης σε μία σεζόν και οι τέσσερις παραδοσιακές δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου! Όπερ σημαίνει ότι και στο πρωτάθλημα θα υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι θα έχουν τη φετινή σεζόν όλοι και την φθορά της Ευρώπης. Μεγαλύτερη φυσικά ο Ολυμπιακός, μικρότερη ο ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ, ακόμη μικρότερη η ΑΕΚ, αλλά φθορά. Άλλωστε, θεωρητικά θα είναι πιο εύκολο για τους τρεις να προχωρήσουν στα νοκ άουτ, οπότε η φθορά τους από τη συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορεί να συνεχιστεί.

Να θυμηθούμε ότι η μοναδική άλλη σεζόν στην οποία και οι τέσσερις μεγάλοι έπαιζαν στην Ευρώπη ήταν κοντινή! Το 2023-24! Με τον Ολυμπιακό να ξεκινάει στο Γιουρόπα Λιγκ και να καταλήγει να παίρνει το Κόνφερενς Λιγκ! Τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να παίρνουν μέρος στο Γιουρόπα Λιγκ, αλλά να αποκλείονται στη φάση των ομίλων. Και τον ΠΑΟΚ να παίρνει μέρος στο Κόνφερενς Λιγκ, φτάνοντας μάλιστα έως τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μάλιστα ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είχε στεφθεί πρωταθλητής το 2024, παρότι είχε παίξει 16 ευρωπαϊκά παιχνίδια (τα έξι καλοκαιρινά), όλα όμως στο Κόνφερενς Λιγκ, με δύο πραγματικά δύσκολους αντιπάλους την Άϊντραχτ Φρανκφούρτης και την Κλαμπ Μπριζ, από την οποία αποκλείστηκε.

Δεύτερη στη βαθμολογία, σε ένα πρωτάθλημα που κρίθηκε ανάμεσα στην ίδια και στον ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική, ήταν η ΑΕΚ του Αλμέϊδα, παίζοντας πολύ λιγότερους (10), ευρωπαϊκούς αγώνες, εκ των οποίων τους τέσσερις το καλοκαίρι, στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Με τη διαφορά ότι είχε πιο δύσκολο έργο στον όμιλο κόντρα σε Μπράϊτον, Μαρσέϊγ, Άγιαξ.

Τρίτος στο πρωτάθλημα ήταν ο Ολυμπιακός με τρεις διαφορετικούς προπονητές (Μαρτίνεθ, Καρβαλιάλ, Μεντιλίμπαρ)! Έδωσε τους περισσότερους αγώνες στην Ευρώπη (19!), εκ των οποίων τους τέσσερις το καλοκαίρι στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ. Και είχε αντιπάλους μεταξύ άλλων τις Άστον Βίλα, Γουέστ Χαμ, Φιορεντίνα, Φράϊμπουργκ, Φενέρμπαχτσε.

Τέταρτος στη βαθμολογία ήταν ο Παναθηναϊκός του Γιοβάνοβιτς αρχικά και του Τερίμ στη συνέχεια. Είχε δώσει 12 ευρωπαϊκά παιχνίδια, από τα οποία έξι ήταν το καλοκαίρι στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ! Έχοντας ανάμεσα σε άλλους αντιπάλους όπως οι Μαρσέϊγ, Βιγιαρεάλ, Ρενς.

Είναι λογικό ότι και φέτος οι τέσσερις θεωρητικά τουλάχιστον διεκδικητές του τίτλου θα επηρεαστούν στο πρωτάθλημα έχοντας ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε θα είναι σημαντικό να έχουν ρόστερ μεγάλο, αλλά και ποιοτικό, ώστε να έχουν και βάθος αντιμετωπίζοντας τις αναπόφευκτες αναποδιές από τραυματισμούς και τιμωρίες, λόγω των πολλών αγώνων.

Η διαφορά σε σχέση με πρόπερσι είναι ότι τότε είχαν δώσει όλοι πολλούς προκριματικούς αγώνες, ενώ φέτος αυτό ισχύει για τους τρεις κι όχι για τον Ολυμπιακό, που όπως και την περασμένη σεζόν είχε…ελεύθερο καλοκαίρι, κάτι που ενδεχομένως να τον βοήθησε στη συνέχεια της σεζόν. Όχι βέβαια ότι είναι απόλυτα αυτά τα πράγματα.

Η ΑΕΚ πέρυσι χωρίς Ευρώπη όλη τη σεζόν, πλην τεσσάρων εύκολων ευρωπαϊκών αγώνων, τελικά τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα…

Άσχετο: Θα μπορούσε να είχε διαφορετικό (ευχάριστο) τέλος το θέμα της μεταγραφής του Μανέ στον Ολυμπιακό, εάν η Μιάλμπι αποδέχονταν να έδινε τον Αφρικάνο από τώρα στους «ερυθρόλευκους» και όχι να επέμενε να τον κρατήσει δανεικό έως το Νοέμβριο, άρα με τον παίκτη να υπολογίζεται για τον Ολυμπιακό από την 1η Γενάρη; Όπως λέμε, τροφή για σκέψη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Θα υπέθετε κάποιος ότι βρήκαμε τον ένα ξένο παίκτη που δεν θα δηλωθεί στη λίστα του Τσάμπιονς Λιγκ από τον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι στον νεαρό Βραζιλιάνο Μάντσα, που, στη θεωρία πάντα, δύσκολα θα βρει μία θέση στην ευρωπαϊκή λίστα, ερχόμενος 30 Αυγούστου, χωρίς δηλαδή να έχει κάνει προετοιμασία με τον Μεντιλίμπαρ και χωρίς παραστάσεις από Ευρώπη.

Θα ήταν ένα σκεπτικό να πάει ο Ολυμπιακός στο Τσάμπιονς Λιγκ με τρεις στόπερ, τους Ρέτσο, Πιρόλα, Μπιανκόν και για τέταρτο τον νεαρό Καλογερόπουλο, ο οποίος έχει κάνει όλη την προετοιμασία της ομάδας, ξέρει καλύτερα τον τρόπο παιχνιδιού κλπ.

Ένα άλλο σκεπτικό, όμως, θα μπορούσε να έχει τον Μάντσα στη λίστα, υπό την έννοια ότι είναι απολύτως έτοιμος από ρυθμό και φυσική κατάσταση, καθώς παίζει (τελευταίο ματς πριν πέντε ημέρες) βασικός στο Εθνικό πρωτάθλημα Βραζιλίας, που βρίσκεται ακριβώς στο τέλος του α΄ γύρου. Και θα είναι και ο πιο ψηλός (1μ90) στόπερ του ρόστερ.

Παρεμπιπτόντως, ο Κάρμο υπέγραψε για μία σεζόν στην Ισπανία, στη νεοφώτιστη Οβιέδο. Όπως σας είχα προϊδεάσει το είχε βάλει σκοπό να παίξει στο ισπανικό πρωτάθλημα…

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀 για την ανάρτηση του Ζέλσον περί Ποντένσε