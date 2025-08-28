Η πολυαναμενόμενη κλήρωση για τη League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε! Διαβάστε στο Gazzetta αναλυτικά όλα τα ματς που προέκυψαν από τη διαδικασία!

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Champions League στο «Grimaldi Forum» του Μονακό! Μετά την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του θεσμού, σειρά πήρε η πολυαναμενόμενη κλήρωση με το ενδιαφέρον φυσικά να επικεντρώνεται στον Ολυμπιακό.

Οι Ερυθρόλευκοι κληρώθηκαν με Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφο και Καϊράτ. Μέσα από τη διαδικασία της κλήρωσης «βγήκαν» φυσικά και δυνατά ματσαρίσματα, όπως Μπαρτσελόνα - Παρί, Ρεάλ-Σίτι, Άρσεναλ-Μπάγερν, Ίντερ-Λίβερπουλ. Μέχρι στιγμής γνωστά έχουν γίνει μόνο οι εντός και εκτός αναμετρήσεις των ομάδων, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα γίνει γνωστό το ερχόμενο Σάββατο.

Δείτε αναλυτικά όλα τα ματς που προέκυψαν από την κλήρωση της League Phase

1ο γκρουπ:

Μπάγερν Μονάχου: Τσέλσι (εντός), Παρί (εκτός), Μπριζ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Ουνιόν (εντός), Πάφος (εκτός)

Τσέλσι (εντός), Παρί (εκτός), Μπριζ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Ουνιόν (εντός), Πάφος (εκτός) Τσέλσι: Μπαρτσελόνα (εντός), Μπάγερν (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Αταλάντα (εκτός), Άγιαξ (εντός), Νάπολι (εκτός), Πάφος (εντός), Καραμπάγκ (εκτός)

Μπαρτσελόνα (εντός), Μπάγερν (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Αταλάντα (εκτός), Άγιαξ (εντός), Νάπολι (εκτός), Πάφος (εντός), Καραμπάγκ (εκτός) Ρεάλ Μαδρίτης: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Μαρσέιγ (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Μονακό (εντός), Καϊράτ (εκτός)

Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Μαρσέιγ (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Μονακό (εντός), Καϊράτ (εκτός) Ίντερ: Λίβερπουλ (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Σλάβια (εντός), Άγιαξ (εκτός), Καϊράτ (εντός) και Ουνιόν (εκτός)

Λίβερπουλ (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Σλάβια (εντός), Άγιαξ (εκτός), Καϊράτ (εντός) και Ουνιόν (εκτός) Ντόρτμουντ: Ίντερ (εντός), Σίτι (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Μπόντο (εντός), Τότεναμ (εκτός), Μπιλμπάο (εντός),Κοπεγχάγη (εκτός)

Ίντερ (εντός), Σίτι (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Μπόντο (εντός), Τότεναμ (εκτός), Μπιλμπάο (εντός),Κοπεγχάγη (εκτός) Λίβερπουλ: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Ίντερ (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Άιντραχτ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός)

Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Ίντερ (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Άιντραχτ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός) Μπαρτσελόνα: Παρί (εντός), Τσέλσι (εκτός), Άιντραχτ (εντός), Μπριζ (εκτός), Ολυμπιακός (εκτός), Σλάβια (εκτός), Κοπεγχάγη (εντός), Νιούκαστλ (εκτός)

Παρί (εντός), Τσέλσι (εκτός), Άιντραχτ (εντός), Μπριζ (εκτός), Ολυμπιακός (εκτός), Σλάβια (εκτός), Κοπεγχάγη (εντός), Νιούκαστλ (εκτός) Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αταλάντα (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Τότεναμ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Νιούκαστλ (εντός), Μπιλμπάο (εκτός)

Μπάγερν (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αταλάντα (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Τότεναμ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Νιούκαστλ (εντός), Μπιλμπάο (εκτός) Μάντσεστερ Σίτι: Ντόρτμουντ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Νάπολι (εντός), Μπόντο (εκτός), Γαλατάσαραϊ (εντός), Μονακό (εκτός)

2ο γκρουπ:

Άρσεναλ: Μπάγερν (εντός), Ίντερ (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Μπριζ (εκτός), Ολυμπιακός (εντός), Σλάβια (εκτός), Καϊράτ (εντός), Μπιλμπάο (εκτός)

Μπάγερν (εντός), Ίντερ (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Μπριζ (εκτός), Ολυμπιακός (εντός), Σλάβια (εκτός), Καϊράτ (εντός), Μπιλμπάο (εκτός) Λεβερκούζεν: Παρί (εντός), Σίτι (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Νιούκαστλ (εντός), Κοπεγχάγη (εκτός)

Παρί (εντός), Σίτι (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Νιούκαστλ (εντός), Κοπεγχάγη (εκτός) Ατλέτικο Μαδρίτης: Ίντερ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Άιντραχτ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπόντο (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Ουνιόν (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός)

Ίντερ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Άιντραχτ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπόντο (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Ουνιόν (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός) Αταλάντα: Τσέλσι (εντός), Παρί (εκτός), Μπριζ (εντός), Άιντραχτ (εκτός), Σλάβια (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Μπιλμπάο (εντός), Ουνιόν (εκτός)

Τσέλσι (εντός), Παρί (εκτός), Μπριζ (εντός), Άιντραχτ (εκτός), Σλάβια (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Μπιλμπάο (εντός), Ουνιόν (εκτός) Βιγιαρεάλ: Σίτι (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Άγιαξ (εντός), Τότεναμ (εκτός), Κοπεγάχγη (εντός), Πάφος (εκτός)

Σίτι (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Άγιαξ (εντός), Τότεναμ (εκτός), Κοπεγάχγη (εντός), Πάφος (εκτός) Γιουβέντους: Ντόρτμουντ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Μπόντο (εκτός), Πάφος (εντός), Μονακό (εκτός)

Ντόρτμουντ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Μπόντο (εκτός), Πάφος (εντός), Μονακό (εκτός) Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Λίβερπουλ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αταλάντα (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Τότεναμ (εντός), Νάπολι (εκτός), Γαλατάσαραϊ (εντός), Καραμπάγκ (εκτός)

Λίβερπουλ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αταλάντα (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Τότεναμ (εντός), Νάπολι (εκτός), Γαλατάσαραϊ (εντός), Καραμπάγκ (εκτός) Μπενφίκα: Ρεάλ (εντός), Τσέλσι (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Νάπολι (εντός), Άγιαξ (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Νιούκαστλ (εκτός)

Ρεάλ (εντός), Τσέλσι (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Νάπολι (εντός), Άγιαξ (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Νιούκαστλ (εκτός) Μπριζ: Μπαρστελόνα (εντός), Μπάγερν (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Μαρσέιγ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Μονακό (εντός), Καϊράτ (εκτός)

3ο γκρουπ:

Τότεναμ: Ντόρτμουντ (εντός), Παρί (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Άιντραχτ (εκτός), Σλάβια (εντός), Μπόντο (εκτός), Κοπεγχάγη (εντός), Μονακό (εκτός)

Ντόρτμουντ (εντός), Παρί (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Άιντραχτ (εκτός), Σλάβια (εντός), Μπόντο (εκτός), Κοπεγχάγη (εντός), Μονακό (εκτός) Αϊντχόφεν: Μπάγερν (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Νάπολι (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Ουνιόν (εντός), Νιούκαστλ (εκτός)

Μπάγερν (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Νάπολι (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Ουνιόν (εντός), Νιούκαστλ (εκτός) Άγιαξ: Ίντερ (εντός), Τσέλσι (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Ολυμπιακός (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Γαλατά (εντός), Καραμπάγκ (εκτός)

Ίντερ (εντός), Τσέλσι (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Ολυμπιακός (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Γαλατά (εντός), Καραμπάγκ (εκτός) Νάπολι: Τσέλσι (εντός), Σίτι (εκτός), Άιντραχτ (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Κοπεγχάγη (εκτός)

Τσέλσι (εντός), Σίτι (εκτός), Άιντραχτ (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Κοπεγχάγη (εκτός) Σπόρτινγκ: Παρί (εντός), Μπάγερν (εκτός), Μπριζ (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Μαρσέιγ (εντός), Νάπολι (εκτός), Καϊράτ (εντός), Μπιλμπάο (εκτός)

Παρί (εντός), Μπάγερν (εκτός), Μπριζ (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Μαρσέιγ (εντός), Νάπολι (εκτός), Καϊράτ (εντός), Μπιλμπάο (εκτός) Ολυμπιακός: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός), Καϊράτ

Σλάβια Πράγας: Μπαρτσελόνα (εντός), Ίντερ (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Μπόντο (εντός), Τότεναμ (εκτός), Μπιλμπάο (εντός), Πάφος (εκτός)

Μπαρτσελόνα (εντός), Ίντερ (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Μπόντο (εντός), Τότεναμ (εκτός), Μπιλμπάο (εντός), Πάφος (εκτός) Μπόντο/Γκλιμτ: Σίτι (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Τότεναμ (εντός), Σλάβια (εκτός), Μονακό (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός)

Σίτι (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Τότεναμ (εντός), Σλάβια (εκτός), Μονακό (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός) Μαρσέιγ: Λίβερπουλ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Αταλάντα (εντός), Μπριζ (εκτός), Άγιαξ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Νιούκαστλ (εντός), Ουνιόν (εκτός)

4ο γκρουπ:

Κοπεγχάγη: Ντόρτμουντ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Νάπολι (εντός), Τότεναμ (εκτός), Καϊράτ (εντός), Καραμπάγκ (εκτός)

Ντόρτμουντ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Νάπολι (εντός), Τότεναμ (εκτός), Καϊράτ (εντός), Καραμπάγκ (εκτός) Μονακό: Σίτι (εντός), Ρεάλ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Μπριζ (εκτός), Τότεναμ (εντός), Μπόντο (εκτός), Γαλατάσαραϊ (εντός), Πάφος (εκτός)

Σίτι (εντός), Ρεάλ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Μπριζ (εκτός), Τότεναμ (εντός), Μπόντο (εκτός), Γαλατάσαραϊ (εντός), Πάφος (εκτός) Γαλατάσαραϊ: Λίβερπουλ (εντός), Σίτι (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Άιντραχτ (εκτός), Μπόντο (εντός), Άγιαξ (εκτός), Ουνιόν (εντός), Μονακό (εκτός)

Λίβερπουλ (εντός), Σίτι (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Άιντραχτ (εκτός), Μπόντο (εντός), Άγιαξ (εκτός), Ουνιόν (εντός), Μονακό (εκτός) Καραμπάγκ: Τσέλσι (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Άιντραχτ (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Άγιαξ (εντός), Νάπολι (εκτός), Κοπεγχάγη (εντός), Μπιλμπάο (εκτός)

Τσέλσι (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Άιντραχτ (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Άγιαξ (εντός), Νάπολι (εκτός), Κοπεγχάγη (εντός), Μπιλμπάο (εκτός) Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ίντερ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Αταλάντα (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Μαρσέιγ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Νιούκαστλ (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός)

Ίντερ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Αταλάντα (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Μαρσέιγ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Νιούκαστλ (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός) Αθλέτικ Μπιλμπάο: Παρί (εντός), Νόρτμουντ (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Σλάβια (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Νιούκαστλ (εκτός)

Παρί (εντός), Νόρτμουντ (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Σλάβια (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Νιούκαστλ (εκτός) Νιούκαστλ: Μπαρτσελόνα (εντός), Παρί (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Μπιλμπάο (εντός), Ουνιόν (εκτός)

Μπαρτσελόνα (εντός), Παρί (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Μπιλμπάο (εντός), Ουνιόν (εκτός) Πάφος: Μπάγερν (εντός), Τσέλσι (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Σλάβια (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Μονακό (εντός), Καϊράτ (εκτός)

Καϊράτ Αλμάτι: Ρεάλ (εντός), Ίντερ (εκτός), Μπριζ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Ολυμπιακός (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Πάφος (εντός), Κοπεχγάγη (εκτός)