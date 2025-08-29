Ολυμπιακός: Πότε θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες των αγώνων στο Champions League
Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στο Champions League.
Γνωρίζει πλέον τις ομάδες που θ' αντιμετωπίσει και που, αλλά όχι το πότε. Το πλήρες πρόγραμμα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα γίνει γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στις 16, 17 ή 18 Σεπτεμβρίου.
Δείτε τις ημερομηνίες των αγώνων στο Champions League, τόσο στη League Phase, όσο και στα νοκ άουτ μέχρι τον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός, μεταγραφές: «Ο Ταρεμί έχει 24 ώρες προθεσμία, Ιντερ και Ολυμπιακός έχουν συμφωνήσει» σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο
League Phase:
Αγωνιστική Ημερομηνίες
- MD1 16–17-18 Σεπτεμβρίου 2025
- MD2 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου
- MD3 21–22 Οκτωβρίου 2025
- MD4 4–5 Νοεμβρίου 2025
- MD5 25–26 Νοεμβρίου 2025
- MD6 9–10 Δεκεμβρίου 2025
- MD7 20-21 Ιανουαρίου 2026
- MD8 28 Ιανουαρίου 2026
Knock-out:
Φάση Ημερομηνίες
Playoffs 17-18 & 24-25 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των 16 10-11 & 17-18 Μαρτίου 2026
Προημιτελικά 7-8 & 14-15 Απριλίου 2026
Ημιτελικά 28-29 Απριλίου & 5-6 Μαϊου 2026
Τελικός 30 Μαΐου 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.