Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του και που θα τους αντιμετωπίσει, αλλά το πρόγραμμα των αγώνων θα γίνει γνωστό σε δύο μέρες. Το καλεντάρι του Champions League.

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στο Champions League.

Γνωρίζει πλέον τις ομάδες που θ' αντιμετωπίσει και που, αλλά όχι το πότε. Το πλήρες πρόγραμμα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα γίνει γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στις 16, 17 ή 18 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τις ημερομηνίες των αγώνων στο Champions League, τόσο στη League Phase, όσο και στα νοκ άουτ μέχρι τον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

League Phase:

Αγωνιστική Ημερομηνίες

MD1 16–17-18 Σεπτεμβρίου 2025

MD2 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου

MD3 21–22 Οκτωβρίου 2025

MD4 4–5 Νοεμβρίου 2025

MD5 25–26 Νοεμβρίου 2025

MD6 9–10 Δεκεμβρίου 2025

MD7 20-21 Ιανουαρίου 2026

MD8 28 Ιανουαρίου 2026



Knock-out:

Φάση Ημερομηνίες

Playoffs 17-18 & 24-25 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των 16 10-11 & 17-18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικά 7-8 & 14-15 Απριλίου 2026

Ημιτελικά 28-29 Απριλίου & 5-6 Μαϊου 2026

Τελικός 30 Μαΐου 2026