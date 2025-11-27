Το τέρμα με το οποίο ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης έχει μπει ως υποψήφιο της UEFA για Καλύτερο Γκολ της βραδιάς του Champions League.

Ο Ολυμπιακός παρότι επέστρεψε από το 1-3 και έμεινε ζωντανός μέχρι το τέλος, ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο με 3-4 για την 5η αγωνιστική του Group Phase του Champions League.

Ο τρόπος με τον οποίο άνοιξαν το σκορ οι γηπεδούχοι ξεσήκωσε τους πάντες, καθώς το 1-0 ήρθε από εξαιρετική συνεργασία των Ποντένσε-Ελ Καμπί- Τσικίνιο με τον τελευταίο να βρίσκει δίχτυα ωραίο δυνατό σουτ.

Ένα γκολ που φέρει την... υπογραφή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την ίδια στιγμή, ανάγκασε την UEFA να το θέσει υποψήφιο για Καλύτερο Γκολ της βραδιάς.

Συγκεκριμένα, μαζί με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό, βρίσκονται τα δύο τέρματα του Βιτίνια της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Τότεναμ και αυτό του Νταβίντ Λουίζ της Πάφου κόντρα στη Μονακό.

Για να ψηφίσετε, μπείτε ΕΔΩ !