Όλη η διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League.

Τους αντιπάλους στο League Stage του Champions League, θα μάθει σήμερα το απόγευμα ο Ολυμπιακός, καθώς η κλήρωση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, γίνεται μία μέρα νωρίτερα από αυτές του Europa League και του Conference League.

Όπως έγινε και πέρυσι, έτσι και φέτος, η διαδικασία περιορίζει την χρησιμότητα που είχαν τα παραδοσιακά... μπαλάκια, καθώς πλέον τον σημαντικότερο ρόλο παίζει το sofware της UEFA.

Η κλήρωση του Champions League

Πως θα γίνει η κλήρωση λοιπόν; Ξεκινώντας από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι θα τραβούν ένα μπαλάκι από το οποίο θα βγαίνει μία ομάδα.

Στη συνέχεια, θα πατιέται ένα κουμπί το οποίο θα θέτει σε λειτουργία το σύστημα που θα κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. Θα βγάζει δηλαδή τους 8 αντιπάλους κάθε ομάδας, μεταξύ των οποίων θα είναι και ο Ολυμπιακός που βρίσκεται στο 3ο, ενώ θα καθορίζει ποια ματς θα δοθούν εντός και ποια εκτός έδρας.

Η διαδικασία αυτή, θα επαναληφθεί 36 φορές. Όσες δηλαδή είναι και οι ομάδες που μετέχουν στο League Stage του Champions League.