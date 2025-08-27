Μπριζ - Ρέιντζερς 6-0: Φοβερός Τζόλης με γκολ, έφτασε τα 25 σε 65 αγώνες! (vid)
Εξαιρετικός ο Χρήστος Τζόλης που όχι μόνο είχε ασίστ και κερδισμένη αποβολή αλλά έκανε και το 6-0 στο Μπριζ - Ρέιντζερς!
Ακόμα μία σούπερ εμφάνιση για τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό. Ο Τζόλης είχε ασίστ, δοκάρι και κερδισμένη αποβολή στο Μπριζ - Ρέιντζερς αλλά δεν έμεινε εκεί. Έκανε με πολύ ωραίο τελείωμα το 6-0 στο 50ό λεπτό. Μάλιστα αυτό ήταν το τέρμα Νο25 σε 65 συμμετοχές στους Βέλγους της Μπριζ, ένας αριθμός σίγουρα εντυπωσιακός για μεσοεπιθετικό.
Tzolis | 🇪🇺 Club Brugge 6-0 Rangers pic.twitter.com/DskfC7aFRL— Goals ⚽ (@Goals360hub) August 27, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.