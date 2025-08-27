Μπριζ - Ρέιντζερς 6-0: Φοβερός Τζόλης με γκολ, έφτασε τα 25 σε 65 αγώνες! (vid)

Εξαιρετικός ο Χρήστος Τζόλης που όχι μόνο είχε ασίστ και κερδισμένη αποβολή αλλά έκανε και το 6-0 στο Μπριζ - Ρέιντζερς!

Ακόμα μία σούπερ εμφάνιση για τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό. Ο Τζόλης είχε ασίστ, δοκάρι και κερδισμένη αποβολή στο Μπριζ - Ρέιντζερς αλλά δεν έμεινε εκεί. Έκανε με πολύ ωραίο τελείωμα το 6-0 στο 50ό λεπτό. Μάλιστα αυτό ήταν το τέρμα Νο25 σε 65 συμμετοχές στους Βέλγους της Μπριζ, ένας αριθμός σίγουρα εντυπωσιακός για μεσοεπιθετικό.