Champions League: Με πεντάρες στα play-offs η Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου και η Φενέρμπαχτσε
- Ανατροπή, πεντάρα και play-offs η Φενέρμπαχτσε
- Τα αποτελέσματα των ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου
Μετά το 0-0 στη Σουηδία, η Κοπεγχάγη διέλυσε τη Μάλμε στη ρεβάνς και επικρατώντας 5-0 πέρασε στα play-offs του Champions League, ενώ βασικοί για τους γηπεδούχους ήταν ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Ντομινίκ Κοτάρσκι.
Ο Χουέσκας άνοιξε το σκορ στο 31' και ο Ρόμπερτ πριν το ημίχρονο έκανε το 2-0 και έθεσε τις βάσεις της πρόκρισης. Στο 51', ο Ελιουνούσι ανέβασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ, ενώ οι Μάτσον (67') και Ρόμπερτ (69') διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Στα play-offs, η Κοπεγχάγη θα βρει απέναντί της την Βασιλεία.
Μπορεί η Φέγενορντ να είχε επικρατήσει στην Ολλανδία με 2-1, όμως η Φενέρμπαχτσε έφερε τα πάντα... τούμπα στη ρεβάνς και πήρε εκείνη το εισιτήριο για τα play-offs του Champions League. Ο Μουρίνιο είδε την ομάδα του να μένει πίσω στο σκορ στο 41', ωστόσο αντέδρασε άμεσα! Στο 44' ο Μπράουν ισοφάρισε και ο Ντουράν στις καθυστερήσεις του α' μέρους ανέτρεψε το σκορ. Στο 55', ο Φρεντ έδωσε σκορ πρόκρισης στην τουρκική ομάδα με τον Εν Νερίσι να κάνει το 4-1 στο 83'. Η ομάδα του Φαν Πέρσι έδειξε σημεία ζωής στο 89' με το δεύτερο τέρμα του Γουατανάμπε, όμως ο Ταλίσκα της έσβησε τις ελπίδες διαμορφώνοντας το 5-2 στις καθυστερήσεις. Στην επόμενη φάση η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπενφίκα-Νις.
Καραμπάγκ - Σκεντίγια 5-1
Κοπεγχάγη - Μάλμε 5-0
Φενέρμπαχτσε - Φέγενορντ 5-2
Πάφος - Ντινάμο Κιέβου 2-0
Βικτόρια Πλζεν - Ρέιντζερς 2-1
