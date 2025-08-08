Μπαρτσελόνα: Πρόστιμα της UEFA σε Γιαμάλ και Λεβαντόφσκι για παραβίαση του κανονισμού αντιντόπινγκ
Με ποινές ξεκινάει η σεζόν για την Μπαρτσελόνα. Ο Καταλανικός σύλλογος τιμωρήθηκε από την UEFA για σχετικές παραβιάσεις στο τελευταίο ευρωπαϊκό ματς που έδωσε την περασμένη σεζόν.
Πιο αναλυτικά, ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τιμωρήθηκαν με χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για παραβίαση του κανονισμού αντιντόπινγκ. Σύμφωνα με της πληροφορίες, αμφότεροι δεν προσήλθαν άμεσα στο σημείο ελέγχου, όπως ορίζει ο κανονισμός.
Στον Χάνσι Φλικ, η UEFA επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ και αποκλεισμό μίας αγωνιστικής λόγω παραβίασης των γενικών αρχών συμπεριφοράς και προσβολή των βασικών κανόνων ευπρέπειας! Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο βοηθός του, Μάρκους Ζοργκ, δεν θα βρίσκονται στον πάγκο των Μπλαουγκράνα στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας.
Τέλος, ο σύλλογος καλείται να καταβάλλει 5.250 ευρώ για ρίψη αντικειμένων και άλλα 2.500 για άναμμα βεγγαλικών στο συγκεκριμένο ματς.
