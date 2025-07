Εκτός υπηρεσιών για τον Ράσελ Μάρτιν ενόψει της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να μείνουν οι Χάμζα Ιγκαμάνε και Θέλο Άσγκααρντ που δεν πήραν μέρος στην τελευταία προπόνηση της Ρέιντζερς.

Η Ρέιντζερς ετοιμάζεται για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (30/7, 21:00) για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Οι Σκωτσέζοι έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην επόμενη φάση μετά το 2-0 του αγώνα στη Γλασκώβη, προβάδισμα το οποίο θα κληθούν να υπερασπιστούν το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Ράσελ Μάρτιν δεν θα μπορέσει να υπολογίζει σε δύο σημαντικούς του ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν δεν θα προλάβουν την αναμέτρηση με το Τριφύλλι. Ο λόγος για τους Χάμζα Ιγκαμάνε και Θέλο Άσγκααρντ.

🔵 Hamza Igamane and Thelo Aasgaard were not training this morning as Rangers prepare to visit Panathinaikos for the second leg of their Champions League qualifier ⤵️ pic.twitter.com/t78yoUVW95