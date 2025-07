Η διάσημη πλατφόρμα πιθανοτήτων γνωστοποίησε το ποσοστό που έχει βάσει υπολογισμών το «τριφύλλι» για πρόκριση στον επόμενο γύρο των προκριματικών του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με «άδεια χέρια» από τη Σκωτία και το «Άιμπροξ», γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από τη Ρέιντζερς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Πλέον, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια καλείται να κάνει μια σπουδαία ανατροπή στη ρεβάνς της Αθήνας (30/7, 21:00) αν θέλει να συνεχίσει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αγωνιστικά, και με βάση τα όσα έδειξε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, το «τριφύλλι» μπορεί να ελπίζει, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει βάσει πιθανοτήτων. Όπως παρουσίασε η γνωστή πλατφόρμα Football Meets Data, η οποία μέσω υπολογιστών εξετάζει όλες τις συνιστάμενες και βγάζει ποσοστά, οι «πράσινοι» δεν έχουν την... τύχη με το μέρος τους.

Συγκεκριμένα, τους δίνεται μόλις 10% για πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο, με τη Ρέιντζερς να έχει 90% πιθανότητες επιτυχίας και συνέχειας στο θεσμό, μετά το αποτέλεσμα το βράδυ της Τρίτης (22/7).

🆕 Updated 🔵 UCL Q2 probabilities after 1st legs



📈 Biggest winners (highest % gained):



+36% 🇫🇮 KuPS

+34% 🇨🇭 Servette

+33% 🇸🇰 Slovan

+32% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers

+25% 🇲🇰 Shkendija

+18% 🇸🇪 Malmö

+16% 🇵🇱 Lech

...



📊📈📉 Full analysis for all qualifying rounds available for our members (in… pic.twitter.com/ezMIxCrlfT