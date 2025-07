Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Ρέιντζερς, Κιρκ Μπρόντφουτ, μέσω δηλώσεών του προειδοποίησε τους παίκτες των Σκωτσέζων για την «καυτή» ατμόσφαιρα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός και Ρέιντζερς διασταυρώνουν τα ξίφη τους με στόχο την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Champiοns League. Το Τριφύλλι ετοιμάζεται για το πρώτο ματς απέναντι στους Σκωτσέζους στο «Ibrox» την Τρίτη (22/7, 21:45), ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Τετάρτη (30/7) στο ΟΑΚΑ.

Μιλώντας σε Μέσο της Σκωτίας, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Ρέιντζερς, Κιρκ Μπρόντφουτ, θυμήθηκε την τελευταία φορά που οι Σκωτσέζοι έπαιξαν στην έδρα του Παναθηναϊκού το 2008, όταν και άφησαν τους Πράσινους εκτός συνέχειας στο Κύπελλο UEFA. Αυτό που δεν θα ξεχάσει ο άλλοτε αμυντικός της Ρέιντζερς είναι όπως υπογράμμισε η «εκρηκτική» ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Τριφυλλιού στη Λεωφόρο, όπου είχε διεξαχθεί τότε η ρεβάνς.

«Ήταν αρκετά τρομακτικό για να είμαι ειλικρινής. Θυμάμαι ότι βγήκα για το ζέσταμα και το γήπεδο ήταν γεμάτο. Δεν το έχεις αυτό εδώ πέρα. Η ατμόσφαιρα ήταν... εχθρική! Η φυσούνα βρισκόταν στη Θύρα 13 και ο Σάσα Πάπατς (πρώην συμπαίκτης του) μου είχε πει να προσέχω για ''ιπτάμενα'' αντικείμενα. Δεν το πήρα πραγματικά υπόψη μου, ήταν η πρώτη μου σεζόν με την Ρέιντζερς τότε. Αλλά μόλις βγήκα έξω στο χορτάρι, ουάου... Οι φίλαθλοι έκαναν πολύ θόρυβο, πετούσαν διάφορα πράγματα και γρήγορα συνειδητοποίησα ότι θα είχαμε πρόβλημα. Πετούσαν ό,τι έβρισκαν, τα προγράμματα του αγώνα με τα οποία ήταν γεμάτα το γήπεδο.

Συν τοις άλλοις, οι παίκτες της Ρέιντζερς τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τη ζέστη. Εμείς είχαμε παίξει Φεβρουάριο και οι θερμοκρασίες δεν ήταν άσχημες. Αλλά αυτή την εποχή του χρόνου, η ζέστη θα είναι μεγάλος παράγοντας. Προφανώς οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι συνηθισμένοι σε αυτό. Το τελευταίο μισάωρο θα είναι δύσκολο, ειδικά με την πίεση που θα ασκούν και οι οπαδοί. Για αυτό πιστεύω ότι η Ρέιντζερς πρέπει να ''χτίσει'' πάνω στο πρώτο ματς», δήλωσε μεταξύ άλλων ο 40χρονος πλέον Μπρόντφουτ.

