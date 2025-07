Ο Χρήστος Τζόλης έκανε «θραύση» με τις επιδόσεις του στην Μπριζ την περασμένη σεζόν, αφήνοντας πίσω του Γιαμάλ και Μπαρκολά σε μία συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.

Μόλις στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της Μπριζ, ο Χρήστος Τζόλης φρόντισε να αφήσει το... αποτύπωμά του χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε με τη βελγική ομάδα.

Η Μπριζ τερμάτισε 2η στο πρωτάθλημα πίσω από την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, κατέκτησε το Κύπελλο Βελγίου και έφτασε μέχρι τη φάση των «16» στο Champions League. Σε μια διαδρομή που ο Τζόλης σημείωσε 21 γκολ και 16 ασίστ με 56 συνολικά συμμετοχές αποτελώντας ένα από τα πρόσωπα της σεζόν για την Μπριζ. Μάλιστα, πρόσφατα ο Έλληνας διεθνής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του μέχρι το 2029.

Οι άνθρωποι της Μπριζ πείστηκαν και με το παραπάνω από τις επιδόσεις του. Ενδεικτικό είναι ότι σε μία συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία βρέθηκε πρώτος στη σχετική λίστα αφήνοντας πίσω του τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζόλης βρέθηκε στην κορυφή μεταξύ των εξτρέμ και των επιτελικών μέσων κάτω των 23 ετών (στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα) όσον αφορά τις επαφές του εντός της αντίπαλης περιοχής, με 214 επαφές.

🌍 All Leagues U23 Wingers & Att Mid : Touches in box



🥇 C. Tzolis (Club Brugge, 23) — 214

🥈 Lamine Yamal (Barcelona, 17) — 194

🥉 B. Barcola (PSG, 22) — 180

🏅 N. Madueke (Chelsea, 23) — 170

🏅 Gabriel Martinelli (Arsenal, 23) — 164



