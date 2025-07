Παρά το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, ο Χρήστος Τζόλης έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο και θα παραμείνει παίκτης της Μπριζ μέχρι το 2029.

Έκανε... πράγματα και θαύματα στην πρώτη του σεζόν στο Βέλγιο και είδε συλλόγους όπως η Αταλάντα και η Σπόρτινγκ να τον βολιδοσκοπούν. Ο Χρήστος Τζόλης ωστόσο - τουλάχιστον προς το παρόν - δεν... πάει πουθενά!

Όπως ανακοίνωσε, η Μπριζ, ο Έλληνας εξτρέμ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο αυξημένων αποδοχών το οποίο θα τον κρατήσει στον σύλλογο μέχρι το 2029.

Big day for the pen. Bigger day for us. 🖋️📄 pic.twitter.com/7zJlENfskc