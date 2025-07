Όπως όλα δείχνουν έχει κλείσει η συμφωνία για τη απόκτηση του Χάμζα Ιγκαμάν από τη Ρείντζερς στη Λιλ, με τους Σκωτσέζους να αποχωρίζονται έναν βασικό τους παίκτη λίγο πριν τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Champions League.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού ο επιθετικός της Ρείντζερς, Χάμζα Ιγκαμάν έχει συμφωνήσει με τη Λιλ για να συνεχίσει εκεί τη καριέρα του, με τους Γάλλους να τον προορίζουν ως αντικαταστάτη του Ντέιβιντ, το συμβόλαιο του οποίου έληξε χθες (30/06), και όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει τις επόμενες ημέρες.

Το κόστος της μεταγραφής που συζητήθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων δεν έχει αποκαλυφθεί με ακρίβεια, αλλά αναμένεται η συμφωνία που θα υπάρξει να ανέρθει γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, αρκετά χαμηλότερα από τα 23 με 24 εκατομμύρια οπού ήταν η αρχική εκτίμηση των Σκοτσέζων.

Ο Ιγκαμάνε, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την ΑΣ ΦΑΡ έναντι 2 εκατ ευρώ, έκανε μία εκπληκτική σεζόν με τη Ρέιντζερς σκοράροντας 16 γκολ σε 45 εμφανίσεις μοιράζοντας παράλληλα και 3 ασίστ.

Θυμίζουμε ότι η Ρέιντζερς πρόκειται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στις 22/7, για τον πρώτο αγώνα του δευτέρου προκριματικού γύρου του Champions League.

🇲🇦🐶Talks are still underway between LOSC & Rangers FC about Hamza Igamane. Fee discussed hasn’t been precisely revealed but an agreement’s expected around €13M to €15M, bonus included. Igamane’s LOSC Jo David substitute & the Morrocan agreed terms as revealed already. #mercato pic.twitter.com/nA2uI8WjLs

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 1, 2025