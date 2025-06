Προπονητής Ρέιντζερς: «Κάποιοι μου είπαν ότι είναι η πιο δύσκολη κλήρωση με τον Παναθηναϊκό, περιμένω Ντέσερς στην προετοιμασία»

Για την κλήρωση με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τα σενάρια που θέλουν τον Σίριλ Ντέσερς, να αποχωρεί από τη Ρέιντζερς για λογαριασμό της ΑΕΚ, μίλησε ο τεχνικός της ομάδας, Ράσελ Μάρτιν, σε συνέντευξή του.

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον πρώτο του μεγάλο αντίπαλο στο φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι, και το όνομα αυτού: Ρέιντζερς. Οι «πράσινοι» θα κοντραριστούν με την ομάδα της Γλασκώβης στη δεύτερη προκριματική φάση του Champions League, με στόχο την πρόκριση στον τρίτο γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Σκωτία, είτε στις 22 είτε στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για μία εβδομάδα αργότερα στην Αθήνα. Ο τεχνικός της ομάδας μίλησε, Ράσελ Μάρτιν, ενόψει της προετοιμασίας και αναφέρθηκε ακόμη και στον Ντέσερς, οπού βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Αρχικά ο 39χρονος τεχνικός ανέφερε: «Βρήκα την κλήρωση συναρπαστική. Θα υπάρχει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Άιμπροξ. Κάποιοι μου είπαν ότι ίσως είναι η πιο δύσκολη κλήρωση που θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη, θα πρέπει να κερδίσουμε πολύ καλές ομάδες, οπότε θα είμαστε έτοιμοι. Ξέρουμε προς τα πού εργαζόμαστε, ώστε να τους μελετήσουμε καλά, αλλά η δουλειά θα επικεντρωθεί σε εμάς και στο να βεβαιωθούμε ότι τις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες οι παίκτες θα καταλάβουν τι απαιτείται και ότι είναι ανοιχτοί στο να μάθουν».

Όσον αφορά τον Ντέσερς ο Μάρτιν τόνισε πως δεν έχει καμία ενημέρωση και τον περιμένει κανονικά στην προετοιμασία: «Δεν έχω να σας δώσω κάποια ενημέρωση. Οι ενημερώσεις θα έρθουν όταν και όποτε γίνουν πραγματικότητα. Προς το παρόν, περιμένω τον Σιριέλ να επιστρέψει τη Δευτέρα και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του στην προετοιμασία».

“Hopefully in the next couple of weeks we’ll add a few players to the group”



Russell Martin gives an update on his Rangers squad, John Souttar’s fitness & Cyriel Dessers pic.twitter.com/Dhm2QoL7rq