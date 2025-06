Στο «Παρκ Ντε Πρενς» βρέθηκε ο Σέρβος τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τη φιέστα της Παρί για την κατάκτηση του Champions League.

Στη Γαλλία και το Παρίσι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος τη Δευτέρα (2/6) αντιμετωπίζει τον Βρετανό, Κάμερον Νόρι, για τη φάση των «16» του χωμάτινου Grand Slam.

Πριν από την αυριανή αναμέτρηση ωστόσο ο Σέρβος τενίστας βρήκε την ευκαιρία να βρεθεί στις εξέδρες του «Παρκ Ντε Πρενς» και να παρακολουθήσει τη φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν για την κατάκτηση του Champions League.

Ο Τζόκοβιτς μάλιστα δεν άργησε να γίνει αντιληπτός κι εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου ενώ παρακολουθούσε αμέριμνος το show που ετοίμασαν οι Παριζιάνοι, οι οποίοι γιόρτασαν μαζί με τον κόσμο τους το πρώτο Champions League της ιστορίας τους μετά και τη σαρωτική νίκη επί της Ίντερ στο Μόναχο.

Novak Djokovic is at the Parc de Princes to celebrate PSG’s Champion’s League title. pic.twitter.com/6J6xBtpKiL