Όσο οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύριζαν τον θρίαμβό τους στο Μόναχο, μια μερίδα οπαδών τους... ξεσπούσε άγρια στο Παρίσι.

Δύο νεκροί, 200 τραυματίες, περισσότεροι από 400 συλληφθέντες. Το... πάρτι της κατάκτησης του Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν θύμισε περισσότερο «μάχη» στο Παρίσι. Άλλωστε, όσο ο Λουίς Ενρίκε και οι παίκτες του πανηγύριζαν τον θρίαμβό τους στο Μόναχο, η γαλλική πρωτεύουσα φλεγόταν.

Καμμένα αυτοκίνητα, μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς, πετροπόλεμος, δακρυγόνα, μέχρι και πλιάτσικα σε μαγαζιά, «ντου» σε πολίτες, κλοπές οχημάτων και αμέτρητες καταστροφές. Χιλιάδες «φίλαθλοι» ξεχύθηκαν από νωρίς στους δρόμους του Παρισιού και ξέσπασαν γιορτάζοντας - υποτίθεται - την επιτυχία της ομάδας του.

Ήταν η προσωποποίηση μιας κατάστασης που έχει ξεφύγει για τα καλά, της έξαρσης του χουλιγκανισμού στη Γαλλία. Νέα παιδιά βυθισμένα στο μίσος, καταδικασμένα στις δύσκολες συνθήκες της ζωής τους, που ψάχνουν διαφυγή και εκφράζουν με αυτόν τον διαστρεβλωμένο τρόπο όσα τους προβληματίζουν και τους καταπιέζουν. Στη Γαλλία το γνωρίζουν, οι «νέες γενιές των χούλιγκαν», όπως αναφέρονται σε αυτές, μεταφέρουν την κοινωνική τους οργή στα πέταλα και τις κερκίδες. Και τέτοιες εφιαλτικές βραδιές είναι απλά το αποτέλεσμα αυτού. Τα επεισόδια έχουν πάψει να είναι... είδηση στο γαλλικό ποδόσφαιρο.

