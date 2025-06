Η κατάκτηση του Champions League από την Παρί έφερε χάος και επεισόδια στο Παρίσι (vid)

Οι πανηγυρισμοί απο την κατάκτηση του Champions League που κατάφερε η Παρί Σεν Ζερμέν εξελίχθηκαν σε χάος με επεισόδια και συγκρούσεις στην γαλλική πρωτεύουσα.

Ντροπιαστικές εικόνες στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν την τεράστια νίκη των Παριζιάνων με 5-0 επί της Ίντερ έδωσαν την θέση τους σε συγκρούσεις, επεισόδια και κάθε λογής μπάχαλα.

Η εικόνα που επικρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην γαλλική πρωτεύουσα δεν θύμιζε σε τίποτα πόλη από προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα, με την αστυνομία να αδυνατεί να ελέγξει την κατάσταση.

Δείτε βίντεο με τις απίστευτες σκηνές:

Man Run Over by Car in Paris pic.twitter.com/ETyzOCQreS June 1, 2025

RIOTS IN PARIS



Who Threw The Bike 😏 pic.twitter.com/v6kis0IOT0 — THE IRISH REBEL 🍀 (@elonmuskcrew) June 1, 2025

🇫🇷 Shops are beginning to get looted in #Paris

The Foot Locker store on the Champs-Elysees was completely looted

The Chanel store on the Champs-Elysees was attacked by vandals. pic.twitter.com/v1fHawnHy3 June 1, 2025

Les pompiers sont la cible de tirs de mortiers d’artifices alors qu’ils interviennent pour éteindre un feu de mobilier urbain allumé sur le pont d’Iéna par des supporters du PSG. pic.twitter.com/iJTUKhvHZD — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) June 1, 2025

🚨🇫🇷⚽️ PARIS IN CHAOS AFTER PSG VICTORY | Fans open water pipes on Champs-Élysées to celebrate, cars set on fire, firefighters intervene, and one supporter climbs onto a police car!#PSG #UCLFinal #Paris #France #ChampionsLeague #Football pic.twitter.com/AGVmtUJvWg — Breaking News (@PlanetReportHQ) May 31, 2025